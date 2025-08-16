Resultados Kingo Táchira de HOY, 17 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 137 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

El sorteo 137 del Kingo Táchira tendrá lugar este domingo 17 de agosto a la 1:00 p.m. (hora de Caracas). Los resultados se publicarán poco después y podrán revisarse tanto en los canales oficiales como en el portal web de La República.

Además, quienes prefieran vivir la experiencia en vivo tendrán la opción de seguir la transmisión oficial a través de YouTube y disfrutar del sorteo en tiempo real desde cualquier lugar.

Resultados Kingo Táchira del 17 de agosto: números del sorteo 137

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 10 de agosto

Bingo: 01 - 11 - 06 - 07 - 28 - 27 - 16 - 23

Lotto: 20 - 09 - 19 - 17 - 15

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.