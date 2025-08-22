¿Qué bono está activo en el Sistema Patria HOY, 22 de agosto? Pagaron el Bono de Guerra Económica para pensionados IVSS en Venezuela

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

Durante agosto de 2025, el Sistema Patria continuó con la distribución habitual de los bonos otorgados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de sus medidas de apoyo a los sectores más golpeados por la situación económica. Estos beneficios fueron actualizados recientemente para hacer frente al impacto de la inflación.

En este momento, ya está en curso el pago del Bono de Guerra de agosto, mientras que los bonos restantes del mes serán acreditados en los días venideros.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra para pensionados IVSS y Amor Mayor, correspondiente a agosto de 2025, ya comenzó a ser entregado por el Sistema Patria. La activación fue informada el jueves 21 mediante plataformas oficiales como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (anteriormente Twitter).

En esta emisión, el monto asignado alcanza los 6.700 bolívares, lo que equivale a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días venideros, el Gobierno liderado por Nicolás Maduro iniciará la distribución de estos bonos mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?