Lunes Bancario en Venezuela 2025: esto dice Sudeban sobre el feriado del 18 de agosto

Durante los feriados o lunes bancarios hay pocas operaciones que pueden realizar los usuarios. Foto: composiciónLR/Bloomberg

El próximo lunes 18 de agosto de 2025, las oficinas de atención al público de los bancos en Venezuela permanecerán cerradas por motivo del lunes bancario. Entidades como Banesco, Banco de Venezuela y Bancamiga detendrán su atención presencial, aunque los usuarios podrán continuar gestionando operaciones mediante las plataformas digitales y apps móviles.

Este cese de actividades responde al cronograma oficial difundido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que contempla días no laborables para el sector financiero en honor a fechas conmemorativas.

Lunes bancario: ¿qué se celebra este 18 de agosto en Venezuela?

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) incluyó el lunes 18 de agosto en su cronograma de días no laborables, ya que se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen. Por ello, las instituciones financieras no abrirán sus puertas en esa fecha.

Este es el único lunes bancario registrado para el octavo mes del año.

¿Qué trámites se pueden hacer durante el feriado bancario 2025?

Pese al cierre de las oficinas bancarias, los usuarios en Venezuela podrán seguir realizando operaciones financieras utilizando los canales digitales y alternativos que cada entidad ofrece. Durante los feriados, siguen habilitadas funciones como la consulta de saldos, transferencias, depósitos, pagos y otras gestiones cotidianas.

Los cajeros automáticos continúan operativos las 24 horas, facilitando el retiro de efectivo en cualquier momento. Asimismo, la banca telefónica representa una alternativa útil para quienes necesiten resolver dudas o efectuar transacciones sin asistir a una agencia física.

Feriado Bancario 2025: ¿qué es?

En Venezuela, los feriados bancarios son fechas establecidas durante el año en las que las entidades financieras suspenden la atención presencial en sus sucursales. Estas jornadas suelen alinearse con celebraciones religiosas o nacionales, conforme al calendario difundido por la Sudeban.

Aún cuando las agencias no estén operativas, la mayoría de los servicios digitales continúan funcionando, permitiendo a los usuarios gestionar sus operaciones bancarias sin inconvenientes.