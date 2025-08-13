HOYSuscripcion LR Focus

¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
¿Cuándo comienzan las clases en Venezuela 2025? Revisa las fechas más importantes del regreso a las aulas

El Ministerio de Educación de Venezuela definió un calendario unificado para el regreso a clases en el año escolar 2025‑2026, que incluye una etapa previa de preparación institucional y un inicio oficial simultáneo en todo el país.

El año escolar incluirá el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Foto: composiciónLR/Primicia/MPPE

El regreso a clases en Venezuela 2025 ya tiene cronograma oficial aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). La planificación contempla una fase previa de organización institucional, en la que las escuelas deberán alistarse para recibir a estudiantes de todos los niveles.

El inicio del nuevo año escolar marcará el reencuentro entre alumnos y docentes en todo el país, bajo un calendario obligatorio para instituciones públicas y privadas. La normativa establece un mínimo de 200 días académicos, con el objetivo de garantizar el desarrollo completo de los contenidos, evaluaciones y actividades pedagógicas correspondientes.

PUEDES VER: Esperado pago del cronograma del MPPE en 2025 ya puede ser cobrado: revisa las buenas noticias de agosto para docentes del Ministerio

lr.pe

¿Cuándo comienza el regreso a clases en Venezuela 2025?

El regreso a clases en Venezuela en 2025 está previsto para el lunes 15 de septiembre, según lo anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Ese día, los estudiantes de educación primaria y media general retomarán sus actividades académicas en todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas.

La fecha busca unificar el inicio del nuevo año escolar 2025‑2026 en todo el territorio nacional. El Ministerio ha reiterado que este calendario es de cumplimiento obligatorio, con el propósito de garantizar una planificación homogénea, asegurar el desarrollo completo del plan de estudios y optimizar la gestión educativa. La medida también permite fortalecer el acompañamiento pedagógico y evitar retrasos en la ejecución de los contenidos.

PUEDES VER: ¿El bono Vacacional es para todos los empleados públicos de Venezuela? Nicolás Maduro reveló quiénes lo cobran por Patria

lr.pe

¿Cómo será el calendario escolar 2025‑2026 en Venezuela?

El calendario escolar 2025‑2026 mantendrá el estándar establecido por el MPPE, que exige un mínimo de 200 días de clases para garantizar la cobertura completa de los contenidos curriculares, evaluaciones y actividades de cierre. Entre los datos clave del calendario se encuentran:

  • Clases presenciales hasta el 18 de julio: el actual año escolar culminará ese día, sin margen para atajos, y posteriormente continuará con tareas administrativas y actos de promoción.
  • Plan Escuelas Abiertas desde agosto: antes del inicio formal, se activa este programa que incluye actividades culturales, recreativas, deportivas y el PAE (Programa de Alimentación Escolar), fortaleciendo el vínculo con estudiantes y familias.

El año escolar se ajusta al sistema pedagógico organizado en tres momentos o lapsos, que abarcan desde septiembre hasta julio, aunque en este caso, el inicio y cierre están claramente definidos, con transiciones específicas entre fases.

Ministerio de Educación 2025: ¿cuándo inician labores docentes?

El Ministerio de Educación de Venezuela definió con precisión el calendario docente para 2025:

  • 8 de septiembre: docentes retornan a labores institucionales. Ese día comienza la fase administrativa, con reuniones, planificación, recepción de materiales y preparación de salones.
  • 15 de septiembre: inicia el período activo de clases, cuando los maestros retoman sus actividades pedagógicas con estudiantes en aula.

Este cronograma garantiza que los educadores cuenten con un lapso previo para ensamblar la logística del retorno, sin fracturar el calendario académico de manera abrupta.

