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El francés en un mundo cada vez más conectado: ¿por qué sigue siendo un idioma clave?

Con más de 396 millones de hablantes, el francés destaca por su impacto cultural y su valor en educación, negocios y relaciones internacionales.

Aprender francés abre oportunidades académicas y profesionales en distintos países.
Aprender francés abre oportunidades académicas y profesionales en distintos países.

Se suele decir que aprender un nuevo idioma abre las puertas del mundo. Sin embargo, en un contexto donde existen más de 7100 lenguas, surge una pregunta: ¿cuáles son realmente los idiomas más hablados a nivel global? De acuerdo con Statista —plataforma que recopila datos a escala mundial—, los idiomas con mayor número de hablantes son el inglés, chino mandarín, hindi, español y francés. Este último, además de su alcance, destaca por su vínculo con la cultura, la historia y la diplomacia internacional.

Aprender un idioma no solo recae en dominar su gramática o pronunciación, sino también en acercarse al universo cultural que lo acompaña. Hablar de la cultura francesa es evocar símbolos como la Torre Eiffel o “La Marsellesa”, su himno nacional; sin embargo, estos son solo una puerta de entrada a un mundo mucho más amplio.

El arte de hablar francés

Según la Organización Internacional de la Francofonía, más de 396 millones de personas hablan francés en el mundo. Es lengua oficial en países como Francia, Canadá, Bélgica y Suiza, y tiene una fuerte presencia en regiones como el norte de África.

Además, se posiciona como una de las lenguas más habladas del mundo y una de las más utilizadas en Internet, lo que refuerza su relevancia en el entorno.

A nivel internacional, el francés también ocupa un lugar clave: es idioma oficial en organismos como la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y la Organización Mundial del Comercio, consolidándose como una lengua estratégica en la diplomacia y el comercio global.

Cultura francófona: literatura, música, cine

Todo esto nos lleva a un concepto central: la francofonía. Más que un conjunto de hablantes, se trata de una comunidad internacional que comparte el idioma francés como forma de intercambio cultural.

Formalizada en 1970 con la creación de la Organización Internacional de la Francofonía, hoy reúne a más de 90 Estados y gobiernos. Su misión va más allá de promover el idioma: busca impulsar la diversidad cultural, la cooperación y el desarrollo entre países.

En este contexto, la francofonía se manifiesta a través de múltiples expresiones:

  • En la literatura y el teatro, donde autores de distintos continentes dialogan en un mismo idioma.
  • En la música y el cine, con festivales que reflejan la diversidad cultural de sus miembros.
  • En la gastronomía y las tradiciones, que combinan la herencia francesa con identidades locales.
  • En instituciones culturales que promueven el aprendizaje y el intercambio artístico.

En otras palabras, el francés no es solo un idioma: es un puente entre culturas.

Alianza Francesa de Lima: una oportunidad para conocer el francés

Desde Perú, este acercamiento es posible. La Alianza Francesa de Lima, fundada en 1890, es una institución dedicada a la enseñanza del francés y a la difusión de la cultura francófona.

Con más de 130 años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio donde el idioma se conecta con oportunidades académicas, culturales y profesionales.

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La Alianza Francesa de Lima integra el teatro como una herramienta para aprender francés de forma vivencial y cultural.

Más allá de los cursos, la institución funciona como un centro cultural activo que ofrece:

  • Cursos de francés: desde niveles básicos hasta avanzados, con certificaciones internacionales como el DELF y DALF.
  • Actividades culturales: organiza exposiciones de arte, ciclos de cine francófono, conciertos, obras de teatro y festivales que acercan la diversidad cultural de países francófonos al público peruano.
  • Programas académicos: mantiene convenios con universidades francófonas y ofrece becas para estudios en Francia y otros países francófonos.
  • Espacios de encuentro: su sede en el distrito de Miraflores incluye el teatro, la mediateca (biblioteca), la galería de arte y el Espacio Libertad, donde se realizan eventos y presentaciones.
  • Promoción de la Francofonía: cada año celebra el Mes de la Francofonía en marzo, con actividades que resaltan la riqueza cultural de los países francófonos.

Aprender francés no solo es sumar un idioma a tu perfil, es acceder a nuevas oportunidades. La Alianza Francesa de Lima se presenta como un aliado clave para quienes buscan dar ese siguiente paso.

Porque hoy, más que nunca, aprender un idioma es abrirse al mundo. Y el francés puede ser el inicio.

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