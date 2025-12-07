Santos Llactas Sulca, nombre que le dieron sus padres biológicos a Jean-Marc Soulard nació en un pueblo de Apurímac. Tras el fallecimiento de su madre, su padre, don Luis Llactas Sulca, quien se quedó sin recursos ni condiciones para brindarle los cuidados médicos que necesitaba, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida para alejarlo de la pobreza: darlo en adopción. Así, con tan solo 3 meses, fue acogido por una familia francesa que lo llevó a Europa y lo crio en uno de los suburbios más acomodados del país.

Aunque su familia adoptiva siempre le habló de cuáles eran sus raíces, Jean-Marc Soulard imaginó que su historia con el Perú había terminado tras el fallecimiento de su madre biológica. Sin embargo, al enterarse de que su padre y sus hermanos biológicos lo estaban buscando, decidió dejar Francia y viajar a su tierra natal para encontrarlos. Con la ayuda de David Nostas, más conocido como el 'Buscapersonas', inició su búsqueda.

¿Cómo se enteró Jean-Marc Soulard que su familia biológica lo estaba buscando?

"Cuando mi mamá (biológica) murió es como si todo hubiera muerto y mi historia se había acabado en Perú", comentó Jean-Marc Soulard en un reportaje de 'Día D'. Según explicó, nunca supo que tenía hermanos hasta que una compañera en Estados Unidos le envió un video en el que aparecía una foto suya de cuando era pequeño.

"Un día recibí un correo de una amiga mía que vive en los EE.UU. y me dijo: 'tal vez esto te cambie la vida, pero tienes que mirar este video'. Lo miré y no podía creerlo. Era mi foto y el nombre de mis padres (adoptivos) en el papel. Era yo de pequeño, reconocí mi cuarto, el barco en la pared. Todo. Pero, me dije '¿quién es el hombre que carga el papel?' Y supe inmediatamente que era mi hermano", sentenció.

Tras ponerse en contacto con David Nostas viajó hasta el Perú para conocer a sus hermanos y reencontrarse con su familia biológica. "No puedo controlar lo que siento. Todo empezó el minuto que dejé Francia. Tenía el sentimiento que me iba para siempre y que mi tiempo en Francia había sido un sueño y que ahora era tiempo de volver. Es algo que no había sentido antes", explicó.

El emotivo reencuentro

Apenas pisó suelo limeño, Jean-Marc Soulard tenía un destino claro: Chorrillos. Allí, en la casa de uno de sus hermanos, lo esperaban su padre y otros miembros de su familia. Después de 34 años de separación, don Luis Llactas Sulca al fin pudo abrazar al hijo que tuvo que dejar ir siendo apenas un bebé.

Aunque el idioma fue una pequeña barrera, pues Jean-Marc no hablaba español con fluidez y la conversación fue limitada; padre e hijo se entendieron con un emotivo abrazo. Durante el reencuentro, el joven peruano-francés conoció también a su madre biológica, Valentina. Pese a que falleció cuando apenas era un bebé, verla en una fotografía que sus hermanos le mostraron fue suficiente para sentir su presencia.

Hoy, Jean-Marc asegura que no guarda rencor alguno por la decisión que tomó su padre. Al contrario, entiende que darlo en adopción fue un acto de amor que hizo por él, para darle una vida mejor, lejos de la pobreza. "Yo estaba orgulloso porque les contaba a todos que mi padre me salvó y por eso estoy en Francia y no he muerto en alguna montaña", reveló.