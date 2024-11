Una emotiva historia. Hace más de 30 años, Eusebia Condori dio a luz a dos mellizas: Eva y Johanna; sin embargo, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: dar en adopción a sus pequeñas niñas cuando solo tenían tres meses de nacidas. Ambas fueron adoptadas por una familia de alemanes, quienes las criaron y la educaron en una de las localidades más prósperas de Alemania. En una entrevista para Panorama, Eusebia indicó que, pese a que sufrió por la separación de sus hijas, nunca se arrepintió, pues esto les permitió a sus descendientes escapar de la pobreza en la que vivía.

Tras enterarse de que sus raíces maternas radicaban en Perú, Eva y Johanna Meyer decidieron dejar Alemania para buscar a su madre biológica. Con la ayuda de David Nostas, el 'Buscapersonas', las mellizas peruana-alemanas llegaron a la capital para conocer a su progenitora.

Eva y Johanna Meyer viajan a Perú para conocer a su madre biológica

Eva y Johanna Meyer descubrieron que tenían raíces en Perú a sus 22 años. Fue su hermana mayor quien, luego de que su madre Eusebia Condori le confesara que había dado en adopción a sus menores hijas, decidió buscarlas. Para ello, pidió la ayuda del famoso buscapersonas David Nostas para establecer contacto con ambas.

“Desde hace 20 años vengo buscándolos. Hace poco mi mamá me contó que estaban en Alemania. Me dijo que una mujer en Abancay le traía noticias de sus hijos los primeros meses, por lo que tenía algunas fotografías”, señaló la hermana mayor de las mellizas.

Aunque fue difícil establecer contacto, Eva y Johanna Meyer accedieron a viajar a Apurímac para conocer a su madre biológica.

Eva y Johanna Meyer fueron adoptadas por una familia alemana. Foto: composición LR/Panorama

El emotivo encuentro entre Eva y Johanna Meyer con su madre biológica

Luego de un viaje de más de 10 horas, las mellizas llegaron a Lima y se dirigieron a la región de Apurímac, donde se encontraba su madre. Eva expresó su deseo de comunicarle que habían tenido una vida plena y feliz en Alemania, sin resentimientos por la decisión de su madre. Por su parte, Johanna destacó la valentía de Eusebia, reconociendo que su decisión había sido un acto de amor que les salvó la vida.

“Lo primero que le voy a decir es que tuvimos una buena vida allá y fuimos muy felices. No le guardamos rencor por habernos dado en adopción (...) Yo voy a decirle a mamá que no estoy molesta con ella, pienso que, si no lo hubiera hecho, quizás hubiéramos muerto. Es una madre fuerte por la decisión que tomó y con eso nos rescató", mencionaron las mellizas.

Tras una larga caminata, Eva y Johanna Meyer pudieron conocer a su progenitora. La barrera del idioma no fue impedimento para que ambas sellaran este encuentro con un conmovedor abrazo a su madre biológica.