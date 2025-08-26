Estas son las fechas del calendario escolar en Madrid 2025-26: cuándo es el inicio de clases, fechas clave y días festivos

El calendario escolar Madrid 2025-2026: inicia el 8 de septiembre y fin el 19 de junio. | Foto: composición LR/Freepik

La Comunidad de Madrid ya ha definido el calendario escolar para el curso 2025-2026 en todos los centros educativos públicos y concertados con la llegada de septiembre y el final del verano en Europa.

De acuerdo con el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, los primeros en retomar las clases serán los estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que lo harán el 8 de septiembre de 2025.

¿Cuándo iniciará las fechas calendario escolar en Madrid 2025-2026?

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) detalla el calendario completo. Así, el 8 de septiembre abrirán sus aulas los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, así como las Escuelas Infantiles y las Casas de Niños.

En el nivel de 0 a 3 años también se aplicará esta fecha, cuando el curso pasado se adelantó al día 5 de septiembre para esta franja, mientras que el segundo ciclo lo hizo el 9. Para este nivel educativo, la actividad académica finalizará el 31 de julio de 2026.

Los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional comenzarán el 9 de septiembre, con fin de curso el 19 de junio. Una excepción se aplica a los alumnos de 2º de Bachillerato, cuya fecha de finalización estará condicionada a las pruebas de acceso a la universidad. La evaluación final de Bachillerato se celebrará de forma general el 10 de junio de 2026.

Asimismo, los centros dispondrán hasta el 23 de junio para organizar las pruebas de evaluación final en Secundaria, así como los exámenes de recuperación en Bachillerato y FP.

Calendario escolar Madrid 2025-2026: ¿cuándo son las vacaciones y días festivos?

El calendario establece un total de 19 días de vacaciones de Navidad, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. En Semana Santa, las clases se suspenderán desde el 27 de marzo (Viernes de Dolores) hasta el 6 de abril de 2026 (Lunes de Pascua), sumando 12 días naturales de descanso.

Además, se han fijado dos puentes escolares:

Día de la Hispanidad , trasladado al lunes 13 de octubre.

, trasladado al lunes 13 de octubre. Día de Todos los Santos, que se celebrará el lunes 3 de noviembre.

Otros días no lectivos serán el 8 de diciembre de 2025, el 27 de febrero, el 2 de marzo, el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026. A ellos se suman los festivos de carácter nacional, regional y local incluidos en el calendario oficial.