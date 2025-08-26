HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Datos LR

Estas son las fechas del calendario escolar en Madrid 2025-26: cuándo es el inicio de clases, fechas clave y días festivos

Conoce todos los detalles del calendario escolar en Madrid 2026-26. Verifica cuando son las fechas de vacaciones, puentes y festivos en España.

El calendario escolar Madrid 2025-2026: inicia el 8 de septiembre y fin el 19 de junio.
El calendario escolar Madrid 2025-2026: inicia el 8 de septiembre y fin el 19 de junio. | Foto: composición LR/Freepik

La Comunidad de Madrid ya ha definido el calendario escolar para el curso 2025-2026 en todos los centros educativos públicos y concertados con la llegada de septiembre y el final del verano en Europa.

De acuerdo con el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, los primeros en retomar las clases serán los estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que lo harán el 8 de septiembre de 2025.

PUEDES VER: ¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

lr.pe

¿Cuándo iniciará las fechas calendario escolar en Madrid 2025-2026?

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) detalla el calendario completo. Así, el 8 de septiembre abrirán sus aulas los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, así como las Escuelas Infantiles y las Casas de Niños.

En el nivel de 0 a 3 años también se aplicará esta fecha, cuando el curso pasado se adelantó al día 5 de septiembre para esta franja, mientras que el segundo ciclo lo hizo el 9. Para este nivel educativo, la actividad académica finalizará el 31 de julio de 2026.

Los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional comenzarán el 9 de septiembre, con fin de curso el 19 de junio. Una excepción se aplica a los alumnos de 2º de Bachillerato, cuya fecha de finalización estará condicionada a las pruebas de acceso a la universidad. La evaluación final de Bachillerato se celebrará de forma general el 10 de junio de 2026.

Asimismo, los centros dispondrán hasta el 23 de junio para organizar las pruebas de evaluación final en Secundaria, así como los exámenes de recuperación en Bachillerato y FP.

Calendario escolar Madrid 2025-2026: ¿cuándo son las vacaciones y días festivos?

El calendario establece un total de 19 días de vacaciones de Navidad, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. En Semana Santa, las clases se suspenderán desde el 27 de marzo (Viernes de Dolores) hasta el 6 de abril de 2026 (Lunes de Pascua), sumando 12 días naturales de descanso.

Además, se han fijado dos puentes escolares:

  • Día de la Hispanidad, trasladado al lunes 13 de octubre.
  • Día de Todos los Santos, que se celebrará el lunes 3 de noviembre.

Otros días no lectivos serán el 8 de diciembre de 2025, el 27 de febrero, el 2 de marzo, el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026. A ellos se suman los festivos de carácter nacional, regional y local incluidos en el calendario oficial.

Notas relacionadas
Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

LEER MÁS
Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

LEER MÁS
¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

LEER MÁS
Día del Abuelo en Perú 2025: ¿por qué se celebra HOY, 26 de agosto, y qué actividades puedo hacer con ellos para celebrar?

Día del Abuelo en Perú 2025: ¿por qué se celebra HOY, 26 de agosto, y qué actividades puedo hacer con ellos para celebrar?

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 26 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 26 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 26 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 26 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Datos LR

¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

Día del Abuelo en Perú 2025: ¿por qué se celebra HOY, 26 de agosto, y qué actividades puedo hacer con ellos para celebrar?

Pagos MPPE información HOY, 26 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota