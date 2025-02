Desde su fundación en 1713, la Real Academia Española (RAE) se ha encargado de normar y actualizar el idioma, garantizando su correcta evolución. En 2010, la institución tomó una decisión significativa que generó debates entre académicos y hablantes: la eliminación de dos "letras" del abecedario oficial.

Este ajuste, aunque respaldado por razones lingüísticas, no ha impedido que los hablantes continúen utilizándolas en su comunicación diaria. A más de una década de su exclusión, sigue existiendo confusión sobre su estatus y función dentro del idioma.

¿Cuáles son las dos "letras" que la RAE eliminó del abecedario?

Las letras "ch" y "ll" fueron oficialmente eliminadas del abecedario en la reforma ortográfica de 2010. Sin embargo, no se trató de una supresión en el uso cotidiano, sino de un cambio en la consideración académica de estos elementos. La RAE explicó que no eran letras independientes, sino dígrafos; es decir, combinaciones de dos caracteres que representan un único sonido.

Antes de la reforma, el abecedario del español estaba compuesto por 29 letras, incluyendo "ch" y "ll". No obstante, al ser combinaciones de letras y no caracteres individuales, su consideración dentro del abecedario resultaba innecesaria. Su eliminación no afectó su uso en palabras, sino solo su categoría dentro del sistema ortográfico.

En 2010, la RAE eliminó la ch y ll del abecedario. Foto: X (Twitter).





¿Qué otros cambios ha efectuado la RAE en los últimos años?

A lo largo de los siglos, la Real Academia Española ha realizado diversas modificaciones en la ortografía y gramática del español con el fin de simplificar su aprendizaje y adaptarlo a la evolución del lenguaje. Además de la eliminación de "ch" y "ll", la reforma de 2010 incluyó otras modificaciones relevantes.

Entre los cambios más significativos, la RAE recomendó la eliminación de la tilde en la palabra "sólo" cuando no existe riesgo de ambigüedad, lo mismo que en los pronombres demostrativos "este", "ese" y "aquel". También estableció normas más estrictas en el uso de mayúsculas, suprimiendo la necesidad de escribir con inicial en mayúscula los nombres de días de la semana y estaciones del año.

Por si fuera poco, la Real Academia Española también modificó la denominación de varias letras para unificar criterios entre los países hispanohablantes y facilitar la enseñanza del idioma. Algunos de los cambios más notorios fueron:

"Y" , antes llamada "y griega", pasó a denominarse "ye".

, antes llamada "y griega", pasó a denominarse "ye". "I latina" , ahora simplemente "I".

, ahora simplemente "I". "B" , en lugar de "be alta", se llama "be".

, en lugar de "be alta", se llama "be". "V" , en vez de "ve baja", ahora es "uve".

, en vez de "ve baja", ahora es "uve". "W", que en algunos países se conocía como "doble v", ahora se recomienda llamarla "doble uve".

Diccionario de la lengua española. Foto: RAE.





¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española (RAE) es la institución encargada de regular el idioma español. Fundada en 1713 en Madrid, su objetivo principal es velar por la unidad, corrección y adaptabilidad de la lengua a los cambios sociales y tecnológicos. Trabaja en conjunto con las academias de la lengua de otros países hispanohablantes, formando la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Entre sus publicaciones más importantes están el Diccionario de la lengua española, la Ortografía de la lengua española y la Gramática de la lengua española. Estos textos sirven de referencia para hablantes, docentes y escritores en el uso correcto del idioma.