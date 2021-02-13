El Día del Amor y la Amistad 2026, que se celebra el 14 de febrero, es una ocasión en la que muchas parejas comparten detalles para celebrar su amor. Del mismo modo, los amigos suelen expresar muestras de cariño. Las tarjetas de San Valentín, con sus tiernas imágenes y mensajes, son regalos populares en esta fecha. Si estás buscando la forma ideal de expresar tus sentimientos a esa persona especial, aquí encontrarás algunas de las mejores tarjetas de San Valentín para imprimir o compartir en las redes sociales, así como frases creativas para saludar a tu pareja o amigo en esta fecha especial.

Tarjetas de amor por el Día de los Enamorados

Dedica unas significativas palabras a tu ser amado. Foto: composición LR

Frases de amor por el Día del Amor

Deseo que nunca me despierten de este sueño, pues te estoy soñando las 24 horas del día. El cielo no está lejos si tú estas a mi lado, nada se hace imposible cuando estamos juntos. Todo el amor del mundo ti, mi amada. ¡Feliz San Valentín! Según el médico, mi diagnóstico es sencillo y sin remedio: estoy enamorado de ti. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría, tres abrazos que demuestran cuatro veces mi alegría y, en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría las ocho letras de un “Te quiero” porque nueve veces por ti vivo y 10 veces por ti muero. El amor verdadero no tiene final feliz. El amor verdadero no tiene final. Eres la página más linda que el destino ha decidido escribir en mi vida. ¡Te amo! Es difícil distinguir la realidad de los sueños porque hiciste mis sueños realidad. Que el amor, la felicidad, la complicidad y la fidelidad sean los ingredientes principales de este viaje que no ha hecho más que comenzar. ¡Feliz San Valentín, mi vida! Si tu vida depende de mi amor, vas a existir más allá de la vida porque mi amor ¡es infinito!

Frases cortas para dedicar este 14 de febrero a tu pareja

Eres lo mejor que me ha pasado. ¡Te quiero! Todo el amor que tengo dentro se queda contigo. Cuando estoy contigo, siento que he llegado a casa. Somos una historia que leería 1.000 veces. Cada día veo algo nuevo que me gusta más de ti. ¡Te amo! Pero no es para tanto, es ¡para siempre!

Frases del Día de San Valentín para amigos

Pensé que sabía lo que es ser un verdadero amigo, pero no lo hice realmente hasta que te conocí. Tú me enseñaste que la verdadera amistad es desinteresada y que, por más que pasen muchos días sin hablar, todo va a seguir igual. ¡Feliz Día de la Amistad, mejor amigo! A todos aquellos que están solteros les dedico este mensaje porque hoy no solamente se celebra el amor, sino que también se celebra la amistad. ¡Les deseo un feliz día! Esta amistad que tú me brindas se ha convertido en un oasis en medio del desierto que es este mundo. ¡Querida amiga, te deseo un feliz día! La amistad es más difícil y más rara que el amor, por eso hay que salvarla como sea. Te digan lo que te digan, el mayor regalo de la vida es la amistad. ¡Feliz San Valentín! A veces me pongo a pensar y se me ocurre que tal vez nosotros fuimos hermanos de sangre en otra vida porque no encuentro otra explicación para nuestra gran amistad.

Frases en inglés para dedicar en San Valentín

Wishing the sweetest, happiest day to my beautiful Valentine. My heart is all yours. I love all the adventures we have together. I couldn’t ask for a more wonderful partner than you. Together, with you, is my favorite place to be. Especially today, I hope you feel how much I love you and how grateful I am to have you in my life.

¿Cómo se festeja el Día de San Valentín?

En muchos lugares del mundo, incluida la mayoría de países de Latinoamérica, el Día de San Valentín es una oportunidad para que las parejas de enamorados se brinden muestras de amor. Son bastante comunes los regalos como flores, bombones, tarjetas, poemas y peluches. Al ser también el Día de la Amistad, los amigos aprovechan para enviarse saludos y detalles.

Detalles para San Valentín 2026

Si tu fuerte es la comida y te gusta cocinar, puedes prepararle a tu pareja un desayuno decorado a su gusto junto a su comida favorita, algo para compartir y hacer un momento único entre ambos. Además, si planeas un almuerzo o cena romántica, puedes hacerlo en tu casa, en la playa o ir juntos de camping. Además, hay páginas en redes sociales que preparan desayunos o almuerzos por delivery. Tú decides.