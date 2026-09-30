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¿Por qué se regalan carritos Hot Wheels a los hombres este 30 de setiembre? Conoce el origen de esta tendencia

Regalar Hot Wheels se ha convertido en una tendencia viral en redes sociales cada 30 de septiembre. Descubre cómo surgió esta iniciativa y qué significa regalar los conocidos autos a escala en esta fecha especial.

Carros Hot Wheels se regalan cada 30 de septiembre
Carros Hot Wheels se regalan cada 30 de septiembreComposición LR / Difusión
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Cada 30 de septiembre, un regalo se convierte en uno de los más compartidos en redes sociales: los carritos de Hot Wheels. Parejas, amigos y familiares participan de esta tendencia entregando los conocidos autos a escala, ya sea de manera individual o dentro de ramos acompañados de chocolates, fotografías y mensajes personalizados.

Aunque el fenómeno viral capta cada año la atención de millones de usuarios, muchos desconocen que la costumbre no corresponde a una celebración oficial ni fue creada por Mattel, fabricante de Hot Wheels. Su origen está más bien relacionado con una tendencia que comenzó a difundirse en redes sociales, principalmente TikTok, y que ganó popularidad como una forma de demostrar afecto a los hombres. En esta nota, te explicamos su verdadero origen.

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¿Por qué se regalan Hot Wheels a los hombres el 30 de septiembre?

La tendencia surgió como una forma de respuesta simbólica a la costumbre de regalar flores amarillas el 21 de septiembre. Después de que este detalle se hiciera viral entre parejas, usuarios de redes sociales propusieron establecer otra fecha en la que los varones también pudieran recibir un obsequio.

Los antecedentes sobre esta práctica se remontan a septiembre de 2023, cuando comenzaron a circular en TikTok videos que invitaban a regalar Hot Wheels el último día del mes. Una persona relacionada con la popularización de esta iniciativa fue el mexicano Alejandro Rodríguez, quien planteó que los hombres recibieran carritos como contraparte a las flores amarillas que se entregan como símbolo del inicio de la primavera.

De ese modo, la propuesta se fue instalando entre los usuarios y, con el paso del tiempo, se extendió a Instagram, Facebook y otras plataformas. A la fecha, las personas comparten el detalle cada 30 de septiembre y las redes se llenan de imágenes en las que se observan ramos de Hot Wheels que reemplazan las tradicionales flores por distintos modelos de vehículos en tamaño miniatura.

¿Qué significa regalar un Hot Wheels el 30 de septiembre?

Actualmente, entregar un Hot Wheels durante esta fecha se interpreta principalmente como una muestra de cariño, amistad o interés hacia una persona aficionada a los automóviles. Aunque inicialmente la dinámica estuvo dirigida sobre todo a hombres, no existe ninguna regla que determine quién puede recibir estos juguetes.

Para algunas personas, además, estos pequeños autos tienen un componente de nostalgia debido a que Hot Wheels forma parte de la infancia de varias generaciones. Por ello, en redes sociales también se relaciona el regalo con los hobbies, los autos favoritos o el denominado “niño interior”.

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