¿Tu almohada tiene manchas amarillas? El sencillo truco casero para dejarlas como nuevas

Las manchas amarillas en almohadas blancas son comunes y se originan por el sudor y otros residuos. | Foto: Magnific

Las manchas amarillas en almohadas blancas son comunes y se originan por el sudor y otros residuos. | Foto: Magnific

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Las manchas amarillas en las almohadas son más habituales de lo que parece, especialmente en las de color blanco. Aunque suelen relacionarse con el sudor, el paso de las noches hace que diferentes sustancias se acumulen poco a poco sobre el tejido y terminen cambiando su apariencia.

La grasa de la piel, la humedad, los restos de cremas faciales y los productos utilizados en el cabello pueden impregnarse en la almohada mientras dormimos. Con el tiempo, estos residuos se oxidan y provocan esas características marcas amarillentas que pueden resultar difíciles de eliminar si no se actúa a tiempo.

La pasta de bicarbonato de sodio debe aplicarse sobre la mancha y dejarse actuar de 20 a 30 minutos antes de enjuagar.

¿Cuál es el truco casero para eliminar manchas amarillas de las almohadas?

Uno de los métodos caseros más utilizados para tratar este tipo de manchas consiste en recurrir al bicarbonato de sodio, un producto habitual en muchos hogares. Para aplicarlo, se debe preparar una pasta mezclando bicarbonato y agua a partes iguales hasta conseguir una textura que pueda extenderse sobre el tejido.

La mezcla se coloca directamente sobre las zonas amarillentas y se deja actuar durante 20 o 30 minutos. Después, se retira con agua y, si la mancha continúa, se puede repetir el procedimiento antes de lavar la almohada en la lavadora, siempre que las indicaciones del fabricante lo permitan.

¿Cómo eliminar manchas amarillas de las almohadas?

Antes de comenzar, es importante revisar las instrucciones de lavado de la almohada para evitar dañar el relleno o el tejido. Una vez comprobado que puede limpiarse, estos son los pasos que se pueden seguir:

Preparar la mezcla: combina bicarbonato de sodio y agua en partes iguales hasta formar una pasta.

combina bicarbonato de sodio y agua en partes iguales hasta formar una pasta. Aplicar sobre la mancha: extiende la preparación directamente sobre las zonas amarillentas.

extiende la preparación directamente sobre las zonas amarillentas. Dejar actuar: espera entre 20 y 30 minutos para que la mezcla actúe sobre la suciedad acumulada.

espera entre para que la mezcla actúe sobre la suciedad acumulada. Retirar el producto: aclara la zona con agua para eliminar los restos de bicarbonato.

aclara la zona con agua para eliminar los restos de bicarbonato. Repetir si es necesario: si la mancha persiste, vuelve a aplicar la mezcla antes del lavado.

si la mancha persiste, vuelve a aplicar la mezcla antes del lavado. Lavar la almohada: introdúcela en la lavadora únicamente si el fabricante indica que este procedimiento es adecuado.

introdúcela en la lavadora únicamente si el fabricante indica que este procedimiento es adecuado. Secar completamente: asegúrate de que la almohada quede completamente seca antes de volver a utilizarla.

Cuando el amarilleo lleva mucho tiempo sobre el tejido y el bicarbonato no resulta suficiente, puede recurrirse a agua oxigenada diluida con la misma cantidad de agua. En este caso, es recomendable probar primero la mezcla en una zona poco visible para comprobar que no decolore el material.

Además, nunca se debe mezclar el agua oxigenada con lejía u otros productos de limpieza incompatibles, ya que pueden producir reacciones peligrosas.