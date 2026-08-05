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Lavarse los pies con sal y aceite de oliva: por qué algunos expertos recomiendan esta rutina y qué beneficios puede aportar a la piel

Este tratamiento casero no reemplaza la atención médica, y se recomienda consultar a un especialista si hay heridas, infecciones o condiciones como diabetes antes de implementarlo.

Este método casero, popular en invierno, ayuda a hidratar la piel, suavizar durezas y aliviar el cansancio.
Este método casero, popular en invierno, ayuda a hidratar la piel, suavizar durezas y aliviar el cansancio. | Foto: Magnific
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El cuidado de los pies suele quedar relegado dentro de las rutinas de higiene personal, a pesar de que soportan gran parte del peso del cuerpo y están expuestos diariamente al roce, la humedad y los cambios de temperatura. Mantenerlos en buen estado no solo mejora su aspecto, sino que también contribuye al bienestar y la comodidad al caminar.

En los últimos años, una práctica casera ha ganado popularidad, especialmente durante el invierno: el lavado de pies con sal y aceite de oliva. Muchas personas la incorporan a su rutina para cuidar la piel, aliviar la sensación de cansancio y mantener los pies suaves, aunque los especialistas recuerdan que no sustituye tratamientos médicos ni está destinada a curar enfermedades.

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¿Por qué recomiendan lavar los pies con sal y aceite de oliva?

La recomendación de combinar sal y aceite de oliva se basa en las propiedades que ambos ingredientes aportan al cuidado de la piel. La sal gruesa o marina ayuda a limpiar los pies, eliminar impurezas y suavizar las durezas cuando se utiliza en un baño con agua tibia, mientras que el calor favorece la relajación tras una jornada intensa.

Por su parte, el aceite de oliva destaca por su capacidad humectante gracias a su contenido de antioxidantes y ácidos grasos. Aplicado después del baño de pies, contribuye a hidratar la piel seca, mejorar su elasticidad y dejar una sensación de mayor suavidad, especialmente en talones y plantas.

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¿Cuáles son los beneficios de lavar los pies con sal y aceite de oliva?

Aunque esta rutina no reemplaza la atención médica, muchas personas la utilizan como complemento para el cuidado de los pies. Estos son los principales beneficios que se le atribuyen:

  • Ayuda a hidratar la piel seca y los talones agrietados.
  • Favorece la eliminación de impurezas superficiales.
  • Contribuye a suavizar durezas y asperezas.
  • Alivia la sensación de pies cansados después de un día largo.
  • Mejora la elasticidad de la piel gracias al aceite de oliva.
  • Deja los pies con una textura más suave y un mejor aspecto general.
  • Proporciona una sensación de relajación cuando se realiza con agua tibia.
  • Puede incorporarse como parte de una rutina semanal de cuidado personal.

Procedimiento de lavar los pies en casa

Realizar esta rutina no requiere productos complejos y puede hacerse en pocos minutos. Lo importante es seguir los pasos correctamente y observar cómo responde la piel, especialmente si presenta resequedad o durezas.

  • Llenar un recipiente con agua tibia.
  • Agregar dos o tres cucharadas de sal gruesa o sal marina.
  • Remojar los pies entre 15 y 20 minutos.
  • Secar cuidadosamente los pies, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.
  • Aplicar unas gotas de aceite de oliva sobre la planta, los talones y los dedos.
  • Masajear suavemente hasta que el aceite se absorba por completo.
  • Realizar el procedimiento preferentemente por la noche para potenciar la sensación de descanso.
  • Repetir la rutina una o dos veces por semana si los pies están sanos. En caso de durezas o resequedad intensa, puede realizarse hasta tres veces por semana durante un periodo corto, antes de volver a una frecuencia de mantenimiento semanal.

Precauciones importantes

Los especialistas desaconsejan realizar baños de pies con sal si existen heridas abiertas, infecciones, ampollas importantes o lesiones en la piel. Asimismo, las personas con diabetes, problemas circulatorios o enfermedades que afecten la sensibilidad de los pies deben consultar con un profesional de la salud antes de adoptar este tipo de cuidado casero.

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