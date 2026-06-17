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Curiosidades

Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

El vinagre blanco se destaca como un ingrediente eficaz en la limpieza del hogar, especialmente para combatir olores y quitar manchas. Su uso ha aumentado para limpiar la base del inodoro.

El vinagre blanco se ha posicionado como un destacado aliado en la limpieza del hogar, gracias a su capacidad para eliminar olores y manchas.
El vinagre blanco se ha posicionado como un destacado aliado en la limpieza del hogar, gracias a su capacidad para eliminar olores y manchas. | Foto: Magnific
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El vinagre blanco se ha convertido en uno de los ingredientes más utilizados en los trucos caseros de limpieza gracias a sus propiedades para combatir olores, remover manchas y facilitar el mantenimiento del hogar. En los últimos meses, una práctica ha ganado popularidad: rociarlo alrededor de la base del inodoro como una alternativa económica para mantener el baño limpio sin recurrir constantemente a productos químicos.

Aunque no sustituye a los desinfectantes especializados, este método aprovecha el ácido acético presente en el vinagre para ayudar a eliminar residuos superficiales, disminuir los malos olores y facilitar la limpieza de zonas donde suele acumularse suciedad y humedad.

Aplicar vinagre alrededor del inodoro ayuda a eliminar residuos de sarro y limpieza de zonas difíciles, aunque no sustituye desinfectantes especializados.

Aplicar vinagre alrededor del inodoro ayuda a eliminar residuos de sarro y limpieza de zonas difíciles, aunque no sustituye desinfectantes especializados.

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¿Qué beneficios tiene rociar vinagre alrededor del inodoro?

El principal motivo por el que muchas personas aplican vinagre alrededor del inodoro es su capacidad para actuar sobre depósitos de sarro, restos minerales y suciedad adherida en juntas, bordes y rincones de difícil acceso. Al dejarlo actuar durante algunos minutos antes de limpiar, estos residuos pueden desprenderse con mayor facilidad.

Además, el vinagre ayuda a neutralizar los malos olores característicos del baño y puede contribuir a reducir parte de las bacterias presentes en las superficies, aunque los especialistas recuerdan que no reemplaza a los desinfectantes diseñados específicamente para eliminar microorganismos.

Para utilizarlo, se recomienda rociar vinagre en la base del inodoro, dejando actuar unos minutos antes de limpiar, logrando así una opción económica y efectiva para el hogar.

Para utilizarlo, se recomienda rociar vinagre en la base del inodoro, dejando actuar unos minutos antes de limpiar, logrando así una opción económica y efectiva para el hogar.

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¿Cómo utilizar este truco casero de forma segura?

La forma más sencilla de aplicar este método consiste en llenar un rociador con vinagre blanco y pulverizar la base del inodoro, las juntas y el piso cercano. Después de esperar algunos minutos, basta con pasar un paño, un cepillo o papel absorbente para retirar la suciedad acumulada.

Algunas personas combinan el vinagre con bicarbonato de sodio para potenciar el efecto limpiador sobre manchas difíciles o acumulaciones de sarro. Sin embargo, los expertos recomiendan evitar su uso sobre materiales sensibles a los ácidos, como el mármol natural y determinadas piedras, ya que podrían deteriorarse con el tiempo. Utilizado correctamente, el vinagre representa una opción práctica, accesible y de bajo costo para el mantenimiento cotidiano del baño.

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