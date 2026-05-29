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Cultural

Un universo llamado Mujer

Ruth Enciso, Ruth I. Huambachano, Vides Raúl Merino y Gilmer Gómez presentan la muestra colectiva 'Mujer' en la galería del Centro Cultural Mansión Eiffel, en el Centro de Lima.

Los artistas Gilmer Gómez, Ruth Enciso, Vides Raúl Merino y Ruth I. Huambachano Sánchez asedian el territorio femenino.
Los artistas Gilmer Gómez, Ruth Enciso, Vides Raúl Merino y Ruth I. Huambachano Sánchez asedian el territorio femenino. | Pedro Escribano | Pedro Escribano
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Cuatro artistas provienen de la misma alma mater: la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. Cada quien, con su propio estilo, carácter y perspectiva, expone actualmente la muestra colectiva de pintura y escultura 'Mujer' en el Centro Cultural Mansión Eiffel. Se trata de Ruth Enciso, Ruth I. Huambachano Sánchez, Vides Raúl Merino Marchán y Gilmer Gómez Delgado.

El epicentro de esta muestra es la mujer, por supuesto, como concepto y como persona. Cada artista la aborda con su propia visión y lenguaje plástico, pero no solo la retrata, sino que también la redimensiona en sus valores más altos, como fuerza creadora desde su condición femenina, como un ser sensible y vital que se enfrenta al medio en el que se halla instalada: una sociedad moderna que no suele dar tregua. La exposición, en ese sentido, propone un diálogo en el que la mujer puede ser parte del paisaje, un elemento de abstracción, la figura que nos convoca o la materia que nos sensibiliza.

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Cada artista dirige una mirada sobre el constructo social de la mujer. Entre ellos destaca Ruth Enciso, egresada de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (2005). Su formación está marcada por guiños surrealistas y la guía de su maestro José Aldana, lo que le permitió desarrollar un sello original: un universo pictórico poblado, obviamente, por féminas enigmáticas de formas surreales. Ruth Enciso tiene la capacidad de transformar lo observado en paisajes oníricos, donde la materialidad dialoga con la belleza.

A este diálogo se suma Ruth I. Huambachano Sánchez, también egresada de la ENSABAP, cuya trayectoria abarca la producción escenográfica, la artesanía y las exposiciones colectivas en la ENSABAP y la Escuela de Arte de Iquitos. Huambachano aporta una destreza plástica orientada a la transformación de planos. Su lenguaje visual se define por la aplicación de conjunciones geométricas en la pintura, lo que enriquece la muestra con una perspectiva estructural y abstracta del concepto femenino.

Por su parte, Vides Raúl Merino Marchán, egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes del Perú (1991), incorpora una sólida madurez, con 24 años de experiencia artística. Especialista en Pintura, con estudios en Grabado, Escultura, Cerámica y Mural, Merino cuenta con muestras en diversas regiones y en el extranjero. Actualmente preside la Asociación de Artistas Plásticos del Perú Trascenderes.

Finalmente, la muestra se complementa con Gilmer Gómez Delgado, también egresado de Bellas Artes en la especialidad de Pintura y con estudios en Diseño. Gómez, quien se dedica a la producción pictórica, la cerámica y la ilustración, participa en proyectos culturales comunitarios en Colombia, México y EE. UU. Su obra se caracteriza por la creación de personajes vinculados con la naturaleza y por la vivacidad de colores situados en escenas lúdicas que invitan a la imaginación.

Dato:

Dirección: Centro Cultural Mansión Eiffel, jirón Ucayali 170, Centro de Lima.

Visita: ingreso libre hasta el 5 de junio del 2026.

Horario: 10.00 a. m. a 1.00 p. m. y de 3.00 p. m. a 7.30 p. m.

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