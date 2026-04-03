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Cultural

Una sólida muestra colectiva: "Somos Libres. Volumen 2" en el Mincul

Bajo la curaduría de Martín Yépez, la muestra destaca obras que fusionan técnica y crítica social, consolidando propuestas personales. Va hasta el 29 de abril.

"Los cuidados" de Lin Belaunde Morla. Imagen: Difusión.
"Los cuidados" de Lin Belaunde Morla. Imagen: Difusión.

En esta semana tuve la oportunidad de ver la exposición Somos Libres. Volumen 2 en la sala Nazca del Ministerio de Cultura. Esta es una muestra colectiva bajo la curaduría del artista plástico y gestor cultural Martín Yépez. Yépez ha convocado a más de 50 artistas para lo que es una muestra en la que se explora principalmente el concepto de libertad desde la pintura, la fotografía, la escultura y la instalación.

De acuerdo con el eje conceptual, podemos ver trabajos en los que impera la técnica, otros que suman a la misma una crítica social. Pero lo que más destaco de la exposición es la consolidación de no pocas propuestas personales. Hay en los trabajos una madurez que solo se alcanza con la perseverancia. La mayoría de los artistas tienen exposiciones individuales en sus trayectorias; he ahí la proyección sólida tanto en lo individual como en lo colectivo. La distribución de las obras en la sala, consignemos, resulta amable; más aún cuando hablamos de varias decenas de trabajos.

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Sala Nazca del Mincul. Foto: Difusión.

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Como hemos indicado en más de una ocasión en La República, las artes plásticas en Perú están atravesando un momento de mucha expectativa y Somos Libres. Volumen 2 se inscribe dentro de ese escenario. Destacan las obras de Lin Belaunde Morla, Denise Jiras, Elliot Túpac, Dolores Huamán, Julia Ziolek, Verónica Penagos, Marcos Palacios y Nadia Gilvonio.

Sugerimos ver la exposición los fines de semana. Hay mucha vitalidad cultural. Hasta las 5.00 p. m.

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