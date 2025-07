Ramiro Llona presenta “La Semilla” en Cusco

Mantay Galería de Arte Moderno tiene el honor de presentar La Semilla, la más reciente exposición individual del maestro Ramiro Llona, figura central del arte contemporáneo peruano. La muestra reúne una serie de obras en pequeño y mediano formato, concebidas como parte del proceso íntimo y constante del artista en el taller.

La exhibición se presenta en simultáneo: dibujos en técnica mixta en la sala de la ciudad de Urubamba y pinturas en óleo en la sala de la ciudad de Cusco. Acompaña la muestra un libro-catálogo en tapa dura, que incluye una extensa entrevista al artista.

En Urubamba, la exposición se inaugurará el domingo 13 de julio, a las 12:00 horas en Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa (Av. Feroocarril s/n, Urubamba. Posteriormente, el viernes 18 de julio, a las 19:00 horas, la referida muestra se entrenará en el Cusco, en Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel (Calle San Agustín 400, Cusco). Ambas exposiciones van hasta el 5 de octubre.

El trabajo del artista surge en paralelo a sus lienzos de gran escala y configuran un laboratorio visual y emocional, donde cada trazo es el resultado de una observación prolongada y una búsqueda silenciosa. En palabras del propio Llona: “Los formatos pequeños son lo más inmediato; una inmediatez que llega después de un largo proceso de reflexión, del impulso informado".

La exposición constituye, además, una oportunidad para fomentar el diálogo entre el arte contemporáneo y la diversidad cultural del país. Como expresa el artista: “Siempre sentí la necesidad de exponer fuera de Lima. Esta muestra en Cusco y Urubamba responde a ese deseo de descentralizar el arte, de generar un intercambio real con otras regiones del país.” La conexión personal de Llona con el sur andino se manifiesta tanto en su experiencia vital como en su visión de país, en la que el arte actúa como puente entre territorios, memorias y lenguajes.

El curador Sergio Velasquez Calvo, a propósito de la exposición, señala: “El arte verdadero no decora: irrumpe e interpela, no está obligado a ser bello ni desagradable. Su raíz más profunda no es la apariencia, sino la urgencia: una necesidad interior que pugna por manifestarse, por hacerse cuerpo, para despertar el asombro o la inquietud del otro".

Con más de cinco décadas de trayectoria, Ramiro Llona ha desarrollado una obra sólida y ampliamente reconocida en el Perú y el extranjero. Su trabajo es una meditación constante sobre la forma, la materia y la memoria visual. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la School of Visual Arts de Nueva York. Es considerado uno de los artistas peruanos más influyentes de su generación.

Mantay Galería de Arte Moderno, con sedes en Cusco y el Valle Sagrado, es una institución cultural dedicada a la difusión de la obra de grandes maestros del arte peruano. Su labor tiene también un fuerte componente social, ya que apoya directamente a la Casa de Acogida Mantay, hogar que alberga, orienta y capacita a madres adolescentes en situación de vulnerabilidad.



Fechas y sedes de la exposición:

• Urubamba

Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa

Inauguración: Domingo 13 de julio a las 12:00 m

Dirección: Avenida Ferrocarril S/N, Urubamba



• Cusco Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel

Inauguración: Viernes 18 de julio a las 19:00 horas

Dirección: Calle San Agustín 400, Cusco



Curaduría: Sergio Velasquez Calvo



Instagram de la galería: @mantaymodernartgallery

Instagram del proyecto social: @casadeacogidamantay

Sitio web: www.mantaymag.org

