Una novelita violenta: “Un vaso de cólera” de Raduan Nassar

Ya es una verdad de Perogrullo: seguimos sin conocer lo suficiente de la cultura de Brasil. El aserto se hace más clamoroso cuando lo decimos en una época signada por la comunicación inmediata. Claro, podría decirse que hay una separación lingüística que hace imposible que podamos conocer más de lo que ya conocemos, como su fútbol y sus carnavales. Lo que en Latinoamérica se conoce de la cultura de Brasil es un puñado de manifestaciones, todas relacionadas con sus nombres mayores. En el aspecto literario, y centrándonos en Perú, vale destacar la labor del poeta, traductor y editor Óscar Limache por difundir entre nosotros lo mejor de la poesía brasileña.

Por esta razón, nos gustaría recomendar a uno de los más grandes narradores brasileños del siglo XX, a quien solo le bastaron tres libros para ser considerado como uno de los pilares de la tradición narrativa a la que pertenece. Nos referimos a Raduan Nassar (Pindorama, 1935). Quizá a más de uno su nombre les suene por primera vez o le llame la atención su apellido (es hijo de inmigrantes libaneses).

Pues bien, en la brevedad de su propuesta, Raduan Nassar ha podido desplegar una serie de epifanías que descansan en la fuerza poética de su prosa como en el tratamiento de sus temas, tal y como lo podemos ver en la novela corta Un vaso de cólera (publicada en castellano por Sexto Piso/publicada en su idioma original en 1978). Publicaciones como esta son triunfos editoriales. Si una novela como esta circula en el circuito librero latinoamericano es porque existen estupendos lectores que editan y que salen a buscar/rescatar a autores de otras tradiciones literarias.

Esta es la primera novela del brasileño a la que tenemos acceso y no podemos dejar de sentirnos más que satisfechos por el viaje que nos ofrece. En estas páginas vemos la médula que sustenta y justifica el prestigio del autor en la crítica literaria brasileña. Como toda novela corta que se precie de tal, se perenniza desde sus primeras frases; no hallamos elementos temáticos que queden en el aire, pero la perfección formal no es su mérito. Un narrador como Nassar no se puede conformar con las leyes de la relojería narrativa, o sea, con la contención temática al servicio de la historia.

Edición de Sexto Piso. Imagen: Difusión.

Nassar, en primer lugar, se vale de una prosa que se alimenta de un aliento poético denso que erotiza la atmósfera de lo que nos relata: la crisis de una pareja en el marco de un par de días, una crisis que deviene en una violencia esencialmente verbal en la que el objetivo es destruir a la mujer. El hombre, que ha guardado su furia durante un tiempo no especificado, aprovecha los momentos de la cotidianidad para “incinerarla” y en ese propósito todo espacio es viable, como la cama o la ducha. Sin embargo, la mujer, en su aparente debilidad como receptora de las invectivas, se hace fuerte en la provocación, en la palabra o el gesto que lo alteran mucho más.

Pero Nassar no se conforma con exhibir esta crisis. No es suficiente. En los discursos cruzados de los amantes, el autor pone en bandeja otros discursos en diálogo con la historia, la actualidad del mundo y la identidad existencial. Nassar nos presenta por medio de esta pareja una metáfora de su visión del mundo, un mundo que persigue la adoración personal a costa de la desaparición del “otro”.

Un vaso de cólera no solo es una obra maestra; es igualmente un ejemplo tajante de las posibilidades que depara el género breve siempre y cuando se le asuma con respeto y riesgo (partiendo del conocimiento de sus reglas). Pero, ante todo, y lo que nos interesa destacar, es que estamos ante una imprescindible puerta de ingreso a la poética de un extraordinario narrador que todo aquel que se precie de lector cuajado debe leer. Además, la traducción al castellano vino por cuenta del reconocido escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Esta lectura no decepciona.

…

Cine. Un vaso de cólera fue llevada al cine en 1999 por Aluizio Abranches. En plataformas.

Obra. A Un vaso de cólera, sumemos Una niña en camino y Labranza arcaica (ambas novelas también en Sexto Piso y con traducción de Elena Losada y Juan Pablo Villalobos, respectivamente).

Otro oficio. A los 48 años, en 1983, Raduan Nassar le dijo no a su prestigio literario para dedicarse a ser granjero.

Disponibilidad. En librerías y en plataformas.