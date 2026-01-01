Así se hizo Ricardo Piglia: “Años de formación”

Los diarios de Emilio Renzi es una lectura obligada para todo aquel que se precie de lector. Su autor, el escritor argentino Ricardo Piglia (1941-2017), como bien sabemos, fue dueño de una obra rica en epifanías que desde 1980, año en que publicó Respiración artificial. Esta novela ya es considerada como un acontecimiento para las letras latinoamericanas de finales de siglo XX.

Tres tomos conforman los míticos diarios de Piglia. En el primer tomo, Años de formación, accedemos, como se deduce de su título, a los inicios de su proyecto diarístico, el cual va de 1957 a 1967. Obviamente, hablamos de una selección y quizá de una posible y entendible reescritura de los mismos, que nos presentan a un Piglia/Emilio Renzi joven y curioso, al que por sobre todas las cosas le interesaba formarse como escritor, forjando en el transcurso de los años un canon personal de libros y autores.

A saber, no resulta gratuita su fascinación por el laconismo y la elipsis, prefiriendo a Hemingway en lugar de Faulkner. Si entre sus gustos no se ubicaba Faulkner, no era porque no lo entendiera, en absoluto, sino que su desapego partía del principio de que lo conocía a cabalidad, como pocos compañeros generacionales obnubilados por los postulados de Faulkner. Piglia iba por otro lado, hacia otra búsqueda (temática y formal), asumiendo la vida como una esponja, es decir, nutriéndose no solo intelectivamente, sino también en experiencias. Lo mismo podríamos decir de su afición por el cine. Tanto como lector y cinéfilo, Piglia se muestra como un cuestionador permanente, con una evidente postura política, muy acorde con el contexto de la época en la que un intelectual o creador debía apostar por un discurso ideológico. En su caso, el suyo era desde la izquierda. Y en lo anecdótico, aunque no menos revelador, nos encontramos con un hombre entregado a la búsqueda involuntaria de mujeres casadas, que no es más que una puesta en bandeja de sus zonas oscuras, por ello, humanas y lejanas de adorno. En este aspecto, quizá más de uno podría adjudicarle una actitud frívola, pero no es así, sino que más bien es un muestreo de sus miserias, porque ni en su faceta de conquistador de mujeres casadas se pinta como ganador. Pero lo que más nos interesa, y no solo a los seguidores y conocedores de su obra, es ver desde un lugar privilegiado las cuitas y plenitudes de un joven que se encuentra y justifica a sí mismo en la experiencia de la escritura.

En este primer volumen frecuentamos las temáticas y búsquedas formales que desarrollaría después en su obra de ficción. No es nada gratuito que se llame Emilio Renzi (su segundo nombre y apellido materno). Quizá necesitaba de otra identidad, no muy lejana, para tener la libertad de escribir en un registro en donde debía dejar la piel en el asador. Por esta razón, me aúno a los comentarios que, en su momento, resaltaron esta característica. Pero lo que debería señalarse más es que estos diarios son igualmente la trastienda de su obra crítica. A la fecha, nadie puede negar la solvencia y proyección de su vena crítica, que, al igual que en su creación, ha marcado asimismo una pauta en la crítica literaria de entre siglos. No olvidemos que, si no fuera por él, hay que ser justos, autores como Roberto Arlt no tendrían los lectores y seguidores de hoy. Arlt estuvo décadas en el olvido hasta que Piglia lo rescató. El espíritu crítico de Piglia es coherente y el Emilio Renzi de estos diarios lo es pese a sus veleidades emocionales. En estas páginas están las luces que años después conformarían esas obras imprescindibles de la crítica latinoamericana como Formas breves, Crítica y ficción y El último lector.

No nos debería extrañar que el registro del diario haya sido el ideal para plasmar y canalizar el nervio verbal de un joven por demás indignado por las injusticias y al que le fastidiaba sobremanera la exposición pública, con mayor razón cuando empezaba a recibir elogios por sus textos publicados en revistas.

A Años de formación, se suman los tomos Los años felices (sobre su carrera literaria) y Un día en la vida (en donde hallamos algunas señas de la enfermedad que sufrió, la ELA). A la fecha, se discute si son diarios o no. Es una discusión válida y rica en especulación a razón del empleo del nombre Emilio Renzi. Hay dos opciones. Ya sea desde la duda del registro o desde el solo hecho de dejarse llevar por una literatura signada por la generosidad intelectual. Los diarios de Emilio Renzi es un libro del que jamás se dejará de aprender.

…

La obra de Ricardo Piglia está disponible en librerías y plataformas.