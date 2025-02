¿Cómo se escribe: queque o keke? Esto dice la RAE sobre el origen de la palabra y su uso correcto

En español existen numerosas palabras de origen extranjero que, con el tiempo, han sido adoptadas y adaptadas a los usos de cada región. Uno de estos casos es el de "queque" o "keke", un término que genera dudas sobre su escritura correcta y su significado.

Mientras que en algunos países se usa como sinónimo de bizcocho o pastel, en otros tiene acepciones distintas. Sin embargo, la duda persiste: ¿se escribe "queque" o "keke"? La Real Academia Española (RAE) ofrece una respuesta clara sobre la ortografía y el uso adecuado de este vocabulario en el idioma español.

¿Cómo se escribe: queque o keke, según la RAE?

La Real Academia Española (RAE) establece que la forma correcta en español es "queque" y no "keke". Esto se debe a que la ortografía del español no admite la "k" para representar sonidos que pueden escribirse con la letra "q", salvo en casos excepcionales de extranjerismos no adaptadores.

La palabra "queque" proviene del inglés "cake", lo que explica su similitud fonética. Sin embargo, en español, la escritura ha sido modificada para ajustarse a las reglas ortográficas del idioma. El uso de "keke" no es reconocido por la RAE ni forma parte del Diccionario de la lengua española. Aunque en algunos países de habla hispana se puede ver escrito como "keke" en recetas o en panaderías locales, esta variante no se considera correcta en la norma culta del español.

RAE: ¿Cuál es el significado oficial de la palabra queque?

El término "queque" tiene distintas acepciones en los países de habla hispana, aunque su significado principal hace referencia a un tipo de bizcocho elaborado con harina, mantequilla y huevos. Según el Diccionario de americanismos, el significado de "queque" varía según el país:

Cuba, Perú, Bolivia, Chile: Se refiere a un bizcocho, a veces elaborado con frutas secas o confitadas.

Honduras, Nicaragua: Puede diseñar una tarta rellena de frutas, crema u otros ingredientes.

Costa Rica, Panamá: Se usa como sinónimo de pastel o torta.

Chile (uso coloquial): También puede significar "trasero" o "nalgas" en un contexto popular.

Costa Rica: En algunos casos, se emplea para referirse a algo fácil de hacer.

A pesar de estas variaciones, el significado predominante en la mayoría de los países hispanohablantes es el de un producto de repostería, similar al "cake" inglés.

Origen de la palabra queque en el español, según la RAE

El término "queque" tiene su origen en el inglés "cake", palabra que llegó a distintas regiones hispanohablantes a través del contacto con hablantes de inglés. La adopción del vocablo se dio de manera independiente en Canarias y América Latina, sin una influencia directa entre ambos territorios.

España: El término se documenta en el Diccionario histórico del español de Canarias , donde se menciona su uso en periódicos desde 1930. En Canarias, "queque" se refiere a un bizcocho con frutas secas, especialmente pasas.

, donde se menciona su uso en periódicos desde 1930. En Canarias, "queque" se refiere a un bizcocho con frutas secas, especialmente pasas. América Latina: Su incorporación al español se produjo de forma paralela. No hay evidencia de que la palabra haya viajado desde Canarias hasta el continente, sino que ambas regiones adoptan el término por influencia directa del inglés.

En países como Chile, Perú y Cuba, la palabra ha permanecido en la habla cotidiana, aunque con variaciones en la receta y en el uso del término según la región.

¿Cuál es la función de la Real Academia Española?

La Real Academia Española (RAE) es la institución encargada de normativizar y regular el idioma español. Su labor se centra en estudiar la evolución de la lengua, establecer criterios ortográficos y gramaticales, y actualizar el Diccionario de la lengua española para reflejar los cambios en el uso del idioma. Entre sus funciones principales se encuentran:

Definir palabras y sus significados en el Diccionario de la lengua española.

Regular la ortografía y la gramática a través de normativas oficiales.

Registrar neologismos y extranjerismos, analizando su adaptación al español.

Supervisar la evolución del idioma en los 23 países hispanohablantes, en conjunto con las Academias de la Lengua.

En el caso de "queque", la RAE ha reconocido su uso en América Latina y España, estableciendo que su escritura correcta es con "q" y no con "k". Además, se ha incluido en el Diccionario de americanismos debido a sus múltiples variantes en la región.