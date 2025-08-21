HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

La primera individual de Carla van den Berg

La artista visual italiana con raíces peruanas debuta en la escena limeña con piezas inéditas que celebran la belleza en la imperfección y desafían la estabilidad mediante contrastes radicales entre materiales y conceptos.

"Olas". Imagen: Difusión.
"Olas". Imagen: Difusión.

Del 21 de agosto al 20 de septiembre, la galería ENLACE será el escenario de “1.5:1 – Umbral de colapso (o margen de equilibrio)”, primera exposición individual de la artista visual Carla van den Berg. De identidad multicultural y marcada por una vida en constante tránsito entre diferentes países, van den Berg ha nutrido su obra con una mirada cosmopolita y una profunda exploración de la materia. Su trabajo se caracteriza por combinar la precisión arquitectónica —inspirada en el brutalismo— con una sensibilidad escultórica que opone lo permanente y lo efímero.

La muestra reúne esculturas e instalaciones concebidas y producidas íntegramente en Lima durante ocho meses de labor en taller. Inspirada por el ritmo y las tensiones de la ciudad, y a través de un proceso de prueba y error, explora la belleza que surge de la imperfección. Sus piezas integran materiales naturales como selenita, ágata, ópalo rosado o aventurina —descubiertos en un contexto latinoamericano— con elementos constructivos como cemento, acero, hierro, vidrio, esponja industrial, cordón, tornillos y pernos. Esta contraposición cuestiona nociones de permanencia, autoridad y control.

Carla van den Berg. Foto: Difusión.

Carla van den Berg. Foto: Difusión.

Cabe mencionar que las obras resultantes cuentan con el respaldo de Amaminerali —firma peruana especializada en la elaboración de piezas con minerales locales y de diversas partes del mundo—, colaboración que también potenció la investigación matérica de la artista en un contexto latinoamericano.

Su práctica se construye a partir de oposiciones materiales —lo blando y lo rígido, lo orgánico y lo manufacturado, lo contenido y lo inestable— que se sostienen en una tensión sin resolución. (…) Al reapropiarse de materiales vinculados al poder o a la estabilidad, sus esculturas desarman las connotaciones de dominio, proponiendo lecturas desde la fragilidad, el desgaste y el cuidado”, señala Tarissa Revilla, curadora de la muestra.

En “1.5:1 – Umbral de colapso (o margen de equilibrio)”, piedras insertas en estructuras metálicas, superficies pulidas contrastadas con materiales porosos y elementos blandos sometidos a rigidez mecánica configuran paisajes escultóricos donde el equilibrio parece siempre a punto de romperse. Cada corte, unión o ensamblaje revela tanto la fuerza como la vulnerabilidad de las estructuras que habitamos.

“Lo que busco es que quien se acerque a la obra experimente libremente, sin un discurso impuesto detrás. Que se conecte, que se inspire, que se cuestione y que cree su propio vínculo personal con la pieza”, afirma van den Berg.

Con esta exposición, ENLACE reafirma su enfoque internacional y su compromiso con generar espacios de diálogo y pensamiento crítico, consolidando su rol como plataforma activa para el intercambio cultural entre artistas, públicos y contextos.

> Horario de atención y dirección del ENLACE:

  • De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.  
  • Camino Real 1123 – Piso 2, San Isidro, Lima, Perú

(NdP).

