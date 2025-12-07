Carlos Runcie Tanaka (1958 – 2025)

En la noche del pasado viernes 5, falleció el artista peruano Carlos Runcie Tanaka a la edad de 67 años.

De acuerdo con su cuenta de Instagram, se lee lo siguiente:

“El corazón de Carlos dio su último latido y se sumergió en el mar inmenso donde habitan los cangrejos, los sueños y los maestros que lo guiaron. Su partida deja un silencio hondo, pero también un eco que seguirá moviéndose en quienes lo conocieron: aún soñando, aún creando, aún volando.

Carlos fue un artesano de mundos, un observador incansable y un maestro que transformó cada gesto en una enseñanza. Su obra queda como un territorio vivo, un refugio para quienes buscan mirar la vida con más profundidad, con más curiosidad, con más humanidad.

Acompáñenos a despedir a un amigo, un familiar, un maestro cuya presencia marcó a generaciones y cuyo espíritu seguirá inspirando a toda una nación”.

Se consignó todo el comunicado porque todo lo que expresa es completamente cierto.

Lo último que vimos de Carlos Runcie Tanaka fue la instalación en la exposición homenaje a Jorge Eduardo Eielson por el centenario de su nacimiento en La Casa de la Literatura Peruana, que se llevó a cabo durante el primer semestre de 2024: Todavía mi nombre es Jorge. Del mismo modo en el Centro Cultural PUCP, con una instalación en la exposición homenaje a Eielson: Canto abierto: homenaje a Jorge Eduardo Eielson.

Carlos Runcie Tanaka conoció en vida el verdadero reconocimiento: la admiración agradecida del público que pudo apreciar su trabajo. ¿Qué diferenciaba a su escultura cerámica?, ¿en qué factor yacía la proyección de su poética? En estos momentos nos queda muy claro que no solo era la perfección formal, tan trabajada en los detalles y envolvente en lo no dicho. Había algo más; su cerámica nos hablaba a todos y en esa radiación importaba poco, o casi nada, cuán familiarizado haya estado el espectador de ocasión. La perfección formal se alcanza con mucho trabajo, pero eso no garantiza que la obra les hable a las personas. Tal y como dice el comunicado: “su partida deja un hondo silencio”. Eso es cierto. Carlos Runcie Tanaka había ingresado a la lista de artistas de quienes pensamos que se irán mucho tiempo después que nosotros. Esta es una impresión que solemos tener de quienes han forjado una obra que los va a sobrevivir. En el caso de Carlos Runcie Tanaka, esta impresión era no menos que silenciosa.

En su juventud, Carlos Runcie Tanaka estudió filosofía en la Católica, pero no estaba contento, “tenía la necesidad de hacer algo con las manos”, declaró en una entrevista de 1986, cuando tenía 28 años, realizada por Ciria Chauca Falconí y publicada en la revista Perú Shimpo.

A los 20 años, fue de casualidad a un taller de nombre El Pingüino y vio a una persona trabajando con el torno y “me dije esto es lo que quiero hacer”. Desde ese instante, Runcie Tanaka comenzó un viaje hacia dentro. No pasó mucho tiempo para que abandonara sus estudios de filosofía. La cerámica se había convertido en su vida y lo que hizo fue profundizar más en ella. En esa entrevista, el artista señala que su mayor “anhelo es construir un horno de ladrillo”.

Se colige que desde joven Carlos Runcie Tanaka tenía las cosas muy claras. El contacto con la arcilla y el barro fue el trabajo por el que más se le conoce, el cual le trajo prestigio. Su arte estuvo presente en no pocos eventos importantes. A saber, en 2001 representó a Perú en la edición 49 de la Bienal de Arte de Venecia. Siempre buscó expandir el diálogo de su obra; esa es la razón por la que a lo largo de ella haya incluido otros elementos a la base de la misma, como el vidrio, el papel y la tela. Pero como indicamos líneas arriba, la perfección formal no es suficiente para garantizar la perdurabilidad de ninguna obra.

Si la obra suele ser la imagen del artista, pues la de Carlos Runcie Tanaka era el fiel reflejo de su espiritualidad poética. Si su trabajo le hablaba al público, si este era capaz de instalarse como un recuerdo perdurable en él, se debía a una coherencia, a una conexión entre la vida y la obra. Esa cualidad, que la tuvo desde siempre, lo diferenciaba, lo hacía especial. Runcie Tanaka buscaba expandir la visión de la vida y lo hacía por medio del aprendizaje (su obra es una exploración intelectual) y la poesía (tanto la escrita como la que no lo es). Esa actitud lo mantuvo lejos de las frivolidades que inevitablemente genera el reconocimiento y, de esta manera, forjó una imagen de maestro para muchos, en especial quienes pudieron conocerlo. Esta es una impresión nada desajustada para quienes sabían de cómo era como persona vía terceros.

Carlos Runcie Tanaka no solo fue un creador reconocido y admirado con sinceridad. Confluyen en él aspectos hoy irreconciliables, como ser un gran artista y también una buena persona. No es poco. Esa es igualmente una enseñanza para estar en la vida, como lo hizo él.

Datos del sepelio:

Parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Av. Primavera 1620, Surco.

Domingo: de 9 a.m. a 12 p.m.