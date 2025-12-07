HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Cultural

Carlos Runcie Tanaka (1958 – 2025)

En el artista confluyeron dos aspectos a tener en cuenta: una gran obra y la dimensión de una buena persona. ¿A qué se debió esta actitud?

Carlos Runcie Tanaka. Imagen: web de CRT.
Carlos Runcie Tanaka. Imagen: web de CRT.

En la noche del pasado viernes 5, falleció el artista peruano Carlos Runcie Tanaka a la edad de 67 años.

De acuerdo con su cuenta de Instagram, se lee lo siguiente:

“El corazón de Carlos dio su último latido y se sumergió en el mar inmenso donde habitan los cangrejos, los sueños y los maestros que lo guiaron. Su partida deja un silencio hondo, pero también un eco que seguirá moviéndose en quienes lo conocieron: aún soñando, aún creando, aún volando.

Carlos fue un artesano de mundos, un observador incansable y un maestro que transformó cada gesto en una enseñanza. Su obra queda como un territorio vivo, un refugio para quienes buscan mirar la vida con más profundidad, con más curiosidad, con más humanidad.

Acompáñenos a despedir a un amigo, un familiar, un maestro cuya presencia marcó a generaciones y cuyo espíritu seguirá inspirando a toda una nación”.

Se consignó todo el comunicado porque todo lo que expresa es completamente cierto.

Lo último que vimos de Carlos Runcie Tanaka fue la instalación en la exposición homenaje a Jorge Eduardo Eielson por el centenario de su nacimiento en La Casa de la Literatura Peruana, que se llevó a cabo durante el primer semestre de 2024: Todavía mi nombre es Jorge. Del mismo modo en el Centro Cultural PUCP, con una instalación en la exposición homenaje a Eielson: Canto abierto: homenaje a Jorge Eduardo Eielson.

Carlos Runcie Tanaka conoció en vida el verdadero reconocimiento: la admiración agradecida del público que pudo apreciar su trabajo. ¿Qué diferenciaba a su escultura cerámica?, ¿en qué factor yacía la proyección de su poética? En estos momentos nos queda muy claro que no solo era la perfección formal, tan trabajada en los detalles y envolvente en lo no dicho. Había algo más; su cerámica nos hablaba a todos y en esa radiación importaba poco, o casi nada, cuán familiarizado haya estado el espectador de ocasión. La perfección formal se alcanza con mucho trabajo, pero eso no garantiza que la obra les hable a las personas. Tal y como dice el comunicado: “su partida deja un hondo silencio”. Eso es cierto. Carlos Runcie Tanaka había ingresado a la lista de artistas de quienes pensamos que se irán mucho tiempo después que nosotros. Esta es una impresión que solemos tener de quienes han forjado una obra que los va a sobrevivir. En el caso de Carlos Runcie Tanaka, esta impresión era no menos que silenciosa.

En su juventud, Carlos Runcie Tanaka estudió filosofía en la Católica, pero no estaba contento, “tenía la necesidad de hacer algo con las manos”, declaró en una entrevista de 1986, cuando tenía 28 años, realizada por Ciria Chauca Falconí y publicada en la revista Perú Shimpo.

A los 20 años, fue de casualidad a un taller de nombre El Pingüino y vio a una persona trabajando con el torno y “me dije esto es lo que quiero hacer”. Desde ese instante, Runcie Tanaka comenzó un viaje hacia dentro. No pasó mucho tiempo para que abandonara sus estudios de filosofía. La cerámica se había convertido en su vida y lo que hizo fue profundizar más en ella. En esa entrevista, el artista señala que su mayor “anhelo es construir un horno de ladrillo”.

Se colige que desde joven Carlos Runcie Tanaka tenía las cosas muy claras. El contacto con la arcilla y el barro fue el trabajo por el que más se le conoce, el cual le trajo prestigio. Su arte estuvo presente en no pocos eventos importantes. A saber, en 2001 representó a Perú en la edición 49 de la Bienal de Arte de Venecia.  Siempre buscó expandir el diálogo de su obra; esa es la razón por la que a lo largo de ella haya incluido otros elementos a la base de la misma, como el vidrio, el papel y la tela. Pero como indicamos líneas arriba, la perfección formal no es suficiente para garantizar la perdurabilidad de ninguna obra.

Si la obra suele ser la imagen del artista, pues la de Carlos Runcie Tanaka era el fiel reflejo de su espiritualidad poética. Si su trabajo le hablaba al público, si este era capaz de instalarse como un recuerdo perdurable en él, se debía a una coherencia, a una conexión entre la vida y la obra. Esa cualidad, que la tuvo desde siempre, lo diferenciaba, lo hacía especial. Runcie Tanaka buscaba expandir la visión de la vida y lo hacía por medio del aprendizaje (su obra es una exploración intelectual) y la poesía (tanto la escrita como la que no lo es). Esa actitud lo mantuvo lejos de las frivolidades que inevitablemente genera el reconocimiento y, de esta manera, forjó una imagen de maestro para muchos, en especial quienes pudieron conocerlo. Esta es una impresión nada desajustada para quienes sabían de cómo era como persona vía terceros.

Carlos Runcie Tanaka no solo fue un creador reconocido y admirado con sinceridad. Confluyen en él aspectos hoy irreconciliables, como ser un gran artista y también una buena persona. No es poco. Esa es igualmente una enseñanza para estar en la vida, como lo hizo él.

Datos del sepelio:

Parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Av. Primavera 1620, Surco.

Domingo: de 9 a.m. a 12 p.m.

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
4 obras de Mario Vargas Llosa serán declaradas patrimonio de la nación: ¿cuáles son?

4 obras de Mario Vargas Llosa serán declaradas patrimonio de la nación: ¿cuáles son?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

Elecciones internas por delegados: solo 5 partidos con más de una lista y los otros 32 es mero trámite

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Cultural

Marisa Mujica Pinilla y la gran tradición de la fotografía peruana

Stuart Flores: “Soy un escritor que huye de las explicaciones"

Ribeyro y una broma en Frankfurt, por Eduardo González Viaña

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones internas por delegados: solo 5 partidos con más de una lista y los otros 32 es mero trámite

César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025