Exposición colectiva “Garúa” y “Ocaso” de Andrea Grau, Neyra Pérez Rodríguez, Michelle Prazak y Saleta Rosón en Ginsberg + TZU

Esta exposición no busca revelar lo que está oculto, sino acentuar lo que se esconde a plena vista.

"Garúa" y "Ocaso". Imagen: Difusión.
"Garúa" y "Ocaso". Imagen: Difusión.

Ginsberg + Tzu se complace en anunciar 'Garúa y ocaso', exposición colectiva de las artistas Andrea Grau, Neyra Pérez, Michelle Prazak y Saleta Rosón.

Esta exposición se articula en torno a una tensión fundamental: la que existe entre lo que el ojo ve y lo que realmente hay. El espejismo, lejos de ser un fenómeno exclusivamente natural, se presenta aquí como estrategia estética, como lenguaje visual que deliberadamente confunde, disloca o seduce.

Desde las técnicas clásicas del trompe-l'œil hasta intervenciones más conceptuales que desafían la percepción, las obras reunidas habitan un terreno ambiguo entre la verdad y la ilusión. Imágenes que parecen objetos, objetos que se comportan como imágenes, superficies que prometen profundidad, volúmenes que niegan su masa: todo en esta muestra interroga la confianza que depositamos en los sentidos.

El arte del engaño visual no es simple artificio ni ornamento. Es una manera de confrontar el deseo de certeza, de señalar que lo visible no siempre es lo verdadero. El espejismo no es un error de la vista: es una forma de lenguaje, una declaración ambigua que se cuela en los intersticios de lo real.

Así, esta exposición no busca revelar lo que está oculto, sino acentuar lo que se esconde a plena vista. Invita a perderse —voluntariamente— en una coreografía de apariencias. En este juego de reflejos, todo puede ser simulacro, pero nada es trivial".

Ginsberg + TZU: av. Santa Cruz 1078, Miraflores.

(NdP).

