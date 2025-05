Iberoamérica celebra el cine y Perú retrocede con la nueva ley

Enviada especial a Madrid

"A través de Eunice Paiva revisité el horror de la dictadura”, dijo la actriz Fernanda Torres en el mensaje leído por Valentina Herszage en los Premios Platino 2025. La película que revive la historia de una familia que sufrió la violencia de la dictadura militar en Brasil fue elegida la mejor del año. Después de ganar el Óscar, Aún estoy aquí, de Walter Salles, continúa haciendo eco en el sistema de justicia y el rol del cine ha sido uno de los temas de los que más han opinado los cineastas en Madrid. “Esa gran brasileña, abogada, demócrata y defensora de los derechos humanos, nos enseña en el momento presente a resistir sin doblarnos al autoritarismo”.

Los premios a lo mejor del cine y de la televisión de Iberoamérica también han sido una muestra de que España es protagonista de la industria audiovisual a nivel mundial (la taquilla de las dos películas españolas más vistas en la historia suma casi 100 millones de euros). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es cuestionada por un sector, pero ha compartido la alfombra roja con actores que cuestionaron las políticas de “ultraderecha” que buscan limitar la libertad de hacer cine.

“Tenemos que apoyar el cine latinoamericano aunque no sea un ‘boom’ como Relatos Salvajes”, declaró a La República el actor argentino Darío Grandinetti. “Hay películas que, si tú las dejas y esperas que la gente las vea... ya sabemos que en el cine latinoamericano estamos peleando contra algo que no te permite, que no les deja a los exhibidores. En Argentina se jactan de que el Instituto de Cine produjo ‘0’ películas y lo dicen con orgullo. Es un disparate. Es el peor momento para la producción el cine argentino”, comenta sobre el gobierno de Javier Milei. “Les molesta el arte porque no habla bien de las derechas...la cultura es la guardiana de la memoria y ellos no tienen nada bueno que contar”.

“Pocos países pueden pararse en el mundo desde su cultura”

El peruano Salvador del Solar estuvo en Madrid como una de las figuras a cargo de entregar los premios y como parte del elenco de la serie Cien años de soledad. “España es un gran ejemplo de entender la importancia de las industrias culturales”, nos responde en el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El exministro de Cultura dice que Francia marcó la pauta. “Se dio cuenta muy temprano y de manera muy profunda de la importancia de la cultura en un mundo interconectado”.

El arte no puede ser tratado solo como algo comercial; por eso considera que, Perú debería tener ventaja. “En el audiovisual está nuestra idiosincrasia, nuestros acentos, nuestra geografía, nuestras tradiciones, nuestras danzas, nuestra gastronomía. Entonces, España se para en el mundo con su historia. Pocos países pueden pararse en el mundo desde la cultura. Uno de ellos es el Perú”.

PUEDES VER: Cuando la ley del Congreso destruye al cine peruano

Del Solar sostiene que, con la nueva ley de cine impulsada desde el Congreso con propuestas de Adriana Tudela y Patricia Juárez, entre otros, “hemos perdido una gran oportunidad”. Antes, los proyectos anuales se regían por el decreto de urgencia promulgado en el gobierno de Martín Vizcarra. Había vacíos, como la falta de una iniciativa para mejorar la distribución de las películas peruanas. Ahora, al eliminar categorías en los concursos y modificar el financiamiento, el gremio de cineastas peruanos afirma que se entrega la producción nacional “a la oferta y la demanda”.

El escenario es aún más complicado, sobre todo, para el cine regional e indígena. “Si vamos a revisar cómo se ha hecho la ley de cine, pienso que tendríamos que haber dejado desavenencias políticas estrechas, mezquinas, de lado, y que tendríamos que haber tenido como objetivo ponernos a competir por encima de lo que ofrecen hoy Chile, Colombia, Ecuador, México, y mirar a España, y pensar en grande en lugar de pensar en pequeño”, sostiene Del Solar.

Para el productor peruano, César Zelada, no se trata de una “ley anticine”. Zelada produjo Mariposas negras, cinta que ganó en la categoría mejor película animada. “En mi caso me parece interesante por el tema comercial, industrial. No estoy de un lado ni del otro, me mantengo al margen”, nos dijo en la alfombra roja de los Premios Platino. “Mariposas negras la tuve que hacer en Panamá, hubiera sido interesante que fuera una película que lleve un Goya para Perú, pero tuve que llevarla, pasó lo mismo con Paddington. Las producciones buscan beneficios fiscales y hoy esta ley sí lo permite. Sobre la censura, creo que el gobierno tiene sus motivos y creo que estoy un poco de acuerdo. Si tú recibes dinero de alguien, ese alguien tiene que ponerte las reglas”.

A raíz del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, a Del Solar le preguntaron por su trabajo en Pantaleón y las visitadoras, una película peruana que fue premiada en España. “Siempre es un buen momento para recordar que, el Perú, como pocos países en el mundo, se identifica por su cultura. Un gigante de la cultura que no apuesta por el audiviosual está sembrando frustración. No podemos ser ciegos y no notar que somos portadores de un tesoro que necesita transmitirse. Para hacerlo, necesitamos políticas mucho más ambiciosas e inteligentes”.

Estamos en una premiación en Madrid. En Perú algunos políticos dicen que apoyar el cine es de izquierdas, de ‘caviares’.

(Sonríe) La ley de cine que catapultó a Colombia la hizo el gobierno de Álvaro Uribe. Es, de verdad, de una estrechez de mirada muy lamentable, querer identificar el cine con el progresismo, o con el ‘caviarismo’, como lo llaman; es de un desconocimiento de la realidad. Y tratar de legislar en reacción a una mirada así, estrecha, como te digo, es haber perdido la oportunidad de llevar hasta su plenitud el inmenso potencial que tenemos. Es lamentable que hayamos tenido modificaciones que no nos han catapultado a otras condiciones de competitividad.

Más allá de lo que podría generar una industria, ¿puede haber censura?

La norma, como tal no produce censura de inmediato, pero que tú abras la puerta a que criterios extracinematográficos puedan entrar a evaluar algún tipo de contenido, obviamente abre la puerta a la censura. La norma previa garantizaba que no habría censura. Ahora, la censura podría ocurrir. Es muy curioso que sectores de derecha que, supuestamente, enarbolan la bandera de la libertad, la coarten directamente a través de la posibilidad de una censura. Es llamativo, contradictorio, pero, sobre todo, retrógrada y muy triste