Cuando la ley del Congreso destruye al cine peruano

“Yo defiendo los subsidios estatales. No he tenido la suerte de que a mí me den un subsidio, porque esta película se ha tenido que hacer con préstamos, con fondos, con apoyo de gente a la que se le debe. Gracias a esos subsidios se han hecho películas regionales muy buenas. Yo no soy una persona de medios, vivo de mi trabajo y siempre fue así”, declaró en su momento el cineasta Luis Llosa a La República en el marco del estreno de su película Tatuajes en la memoria (2024), basada en el libro de no ficción Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán.

“Por ejemplo, la ley de cine de la congresista Tudela es una continuación de la ley del fujimorismo de los noventa. Lo que quieren es borrar la memoria del país, tener un cine a su medida para construir otra memoria”, señaló a La República Francisco Adrianzén Merino días después de haber estrenado en el Festival de Cine de Lima 2024 su documental El color del cielo.

“Los más afectados van a ser los más jóvenes, los que recién empiezan o la gente de regiones que no son Lima, en donde el movimiento alrededor del arte y de poder mostrar tu arte es más limitado. Esto es sistemático desde el Ejecutivo y desde el Congreso con esta ley de cine que volvió a comisión y puede aparecer nuevamente”, nos precisó Gonzalo Benavente, director del celebrado documental La revolución y la tierra (2019), a inicios de este 2025. Benavente, por cierto, es uno de los nombres más mentados por los congresistas que han estado impulsando una nueva ley que rija al cine peruano.

Sobre el discutible hecho de que nadie ve cine peruano, tal y como lo indicaron algunos congresistas que impulsaban la nueva ley de cine, el reconocido crítico e historiador de cine, Ricardo Bedoya, dijo lo siguiente a La República:

“Es una tontería absoluta. Sobre todo, decirlo en esta época. Había la forma tradicional de juzgar cuánta gente veía una película. Tú vas a las cifras y ves que ¡Asu Mare! hizo tres millones de espectadores, entonces tú vas a decir, bueno, ¡Asu Mare! hizo tres millones de espectadores y ¿todo lo que se ha visto en plataformas, en emisiones de televisión, en copias informales?, pues lo ha visto muchísimos millones más. Y eso que te digo con ¡Asu Mare!, que es un ejemplo emblemático de un cine muy exitoso, lo podemos decir de cualquier otra película. Las películas que se hacen en regiones, en Ayacucho, en Puno, en Cajamarca, ¿dónde circulan?: circulan en su medio. Y los propios cineastas van viajando y van creando su propio sistema de exhibición”.

“Es un retroceso gravísimo, es una ley reaccionaria que tiene como finalidad silenciar a los creadores e imponer un relato que nos impida hablar de lo que queremos hablar. Esta ley ataca a la memoria de nuestro país. Hace tiempo que se viene tramando esto, no es de ahora, hace tiempo que han ido soltando esta idea de cómo reprimir a los creadores, ya sea desde el fujimorismo y desde las fuerzas reaccionarias. Los gobiernos reaccionarios tienen un problema con la cultura. Pero aquí están dando pasos muy grandes porque realmente es una censura directa. Han llegado a plantear barbaridades con esa ley de cine del Congreso”, declaró hace poco Javier Corcuera a La República.

Ayer jueves 3/5, el Congreso aprobó por insistencia la ley que estaba promoviendo. Con esta nueva ley, se regula temáticamente la producción cinematográfica y visual en nuestro país. 71 votos a favor y 37 en contra. Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Acción Popular son los grupos políticos detrás de lo que ya es un retroceso cultural. Nunca quisieron dialogar con los gremios de cineastas peruanos y estos gremios jamás encontraron un discurso que encapsule sus inquietudes porque están divididos en sus propios intereses.

¿Qué queda en adelante? Pues reflexionar y hallar en la autocrítica una forma de resistencia. Las barbaridades no duran para siempre.