Netflix ha confirmado el estreno de 'Amor en el laboratorio' ('The Potato Lab'), su nueva apuesta en el mundo de los k-dramas. Esta comedia romántica, protagonizada por Kang Tae Oh y Lee Sun Bin, llegó a la plataforma el 1 de marzo de 2025 y contará con un total de 12 episodios, que se emitirán semanalmente cada sábado y domingo hasta su desenlace el 6 de abril. La serie promete conquistar a los fanáticos del género con una historia fresca y llena de momentos divertidos.

La trama se desarrolla en un instituto rural de investigación de la patata, donde dos personajes con personalidades opuestas se verán envueltos en un inesperado romance. Kim Mi Kyeong (Lee Sun Bin) es una investigadora apasionada por su trabajo, mientras que So Baek Ho (Kang Tae Oh) es un director de empresa frío y racional. Sus constantes enfrentamientos darán lugar a una historia de amor única que promete captar la atención de los espectadores.

¿Cómo ver el k-drama 'Amor en el laboratorio'?

La nueva serie coreana 'Amor en el laboratorio' cuenta con un total de 12 episodios, los cuales se estrenarán semanalmente los sábados y domingos a través del canal coreano tvN y en simultáneo por la plataforma de Netflix. El drama concluirá con su gran final el 6 de abril del mismo año.

Los suscriptores de la plataforma de streaming pueden disfrutar de cada capítulo en exclusiva. Para acceder a la serie, solo es necesario contar con una cuenta en Netflix y buscar el k-drama en el catálogo online.

Reparto de la serie coreana 'Amor en el laboratorio'

Kang Tae Oh como So Baek Ho, un frío y estructurado director de empresa.

como So Baek Ho, un frío y estructurado director de empresa. Lee Sun Bin como Kim Mi Kyeong, una investigadora apasionada por las patatas.

como Kim Mi Kyeong, una investigadora apasionada por las patatas. Lee Hak Joo como Park Gi Se.

como Park Gi Se. Shin Hyun Seung como Kim Hwan Gyeong.

como Kim Hwan Gyeong. Kim Ga Eun como Lee Ong Ju.

como Lee Ong Ju. Kwak Ja Hyung como Ko Jeong Hae.

como Ko Jeong Hae. Yoo Seung Mok como Bu Jae Jung.

como Bu Jae Jung. Woo Jeong Won como Ju Seung Hui.

como Ju Seung Hui. Nam Hyun Woo como Kwon Hui Dong.

como Kwon Hui Dong. Kim Ji Ah como Jang Seul Gi.

como Jang Seul Gi. Yoon Jung Sub como Lee Chung Hyeon.

¿De qué trata el k-drama 'Amor en el laboratorio'?

'The Potato Lab' es una comedia romántica ambientada en un instituto rural de investigación de la patata. La historia sigue a Kim Mi Kyeong (Lee Sun Bin), una investigadora cuya vida gira completamente en torno a su pasión por las papas. Sin embargo, su rutina se ve interrumpida cuando So Baek Ho (Kang Tae Oh), un frío y estructurado director de empresa, entra inesperadamente en su mundo.

La dinámica entre ambos protagonistas está marcada por sus personalidades opuestas, lo que genera enfrentamientos, rivalidades y momentos llenos de humor. Con el tiempo, la relación entre Mi Kyeong y Baek Ho evoluciona en un romance inesperado que mantendrá a los espectadores enganchados.