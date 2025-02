El cantante surcoreano Kim Hyun Joong arribó ayer a Perú tras su último concierto en Chile y fue recibido con entusiasmo por sus seguidores en el aeropuerto. Su llegada ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del K-pop, quienes han esperado con ansias el día de su gran concierto.

El reconocido actor y cantante, famoso por su papel en el exitoso K-drama 'Boys Over Flowers', volvió al territorio peruano como parte de su gira 'Kim Hyun Joong Latin American Tour - Filament'. Su regreso ha despertado una ola de emoción entre sus seguidores peruanos, especialmente tras su última visita en 2023.

Kim Hyun Joong fue captado el día de ayer, 24 de febrero, en el aeropuerto de Lima, donde sus fanáticos lo esperaban con gran emoción para darle la bienvenida. El cantante surcoreano arribó al país acompañado de todo su equipo, vistiendo ropa deportiva, mascarilla y un sombrero, manteniendo un perfil discreto.

A pesar de ello, no pasó desapercibido y se tomó un momento para saludar a sus seguidores antes de continuar con su desplazamiento a su hotel. Su llegada marca la antesala de su esperado concierto, que se llevará a cabo mañana, 26 de febrero, como parte de su gira 'Kim Hyun Joong Latin American Tour'.

En redes sociales, los fanáticos de Kim Hyun Joong no tardaron en expresar su emoción por su llegada a Perú. Videos y fotos del cantante en el aeropuerto se viralizaron rápidamente, acompañados de mensajes de bienvenida y muestras de cariño. "Llegó a Perú el amor de mi vida", "Mi primer amor", "Siempre será el amor platónico de mi adolescencia", "Estamos respirando el mismo aire", fueron algunos comentarios en las redes sociales sobre la llegada del surcoreano.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kim Hyun Joong?

El concierto de Kim Hyun Joong en Lima está programado para este miércoles 26 de febrero y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barranco, ubicado en la Av. República de Panamá 220. Este show marcará el regreso del cantante y actor surcoreano a Perú, luego de su última presentación en 2023 con la gira 'Rising Impact World Tour'.

La emoción de sus seguidores es innegable, ya que esta nueva visita les permitirá disfrutar de su talento en vivo y reencontrarse con sus canciones más icónicas como 'Because I'm Stupid' y 'Just For My Love'. Además, el artista presentará sus lanzamientos más recientes, como 'Love Universe', 'Lucky' y 'Moon, Sun and Your Song', prometiendo un espectáculo cargado de nostalgia y emoción.

Después de su concierto en Lima, Kim Hyun Joong continuará su gira 'Filament' por Latinoamérica con las siguientes presentaciones: Ecuador, el 28 de febrero; Colombia, el 2 de marzo; y México, el 5 de marzo. Los fanáticos en estos países esperan con gran emoción su llegada para disfrutar de un show inolvidable.