Las actrices tailandesas Lingling Sirilak y Orm Kornnaphat vuelven a compartir pantalla como pareja protagónica en ‘Only you: the series’, producción que se estrenó el pasado 18 de julio a través de la plataforma 3Plus y Youtube. Desde su lanzamiento, la serie ha captado la atención del público gracias a su destacada cinematografía y a la química palpable entre sus protagonistas.

Si te atraen las historias románticas dentro del género GL (girl’s Love), esta serie te cautivará con su trama: el vínculo entre una famosa idol y su guardaespaldas. En esta nota te contamos dónde puedes ver todos los episodios online con subtítulos en español, para que no te pierdas una de las producciones más comentadas del momento en la ficción tailandesa.

¿Dónde ver los capítulos de 'Only you: the series' online y gratis?

Los nuevos episodios de 'Only you: the series' se transmiten en vivo en tailandés, a través del sitio web oficial de CH3Plus y su aplicación, disponible para Android y iOS a nivel mundial. En esta plataforma también puedes encontrar los capítulos anteriores, aunque están divididos en cinco partes y solo disponibles en su idioma original, sin subtítulos.

Si deseas ver la serie en español y en una opción más accesible, puedes hacerlo en el canal oficial de 3Plus en YouTube. Allí, los episodios se publican divididos en cuatro partes. Los subtítulos en inglés suelen estar disponibles pocas horas después del estreno, mientras que los subtítulos en español pueden tardar un poco más. Como alternativa, puedes activar la opción de traducción automática de YouTube para seguir la historia en tu idioma.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de 'Only you: the series'?

Por otro lado, la serie de LingOrm estrena nuevos episodios todos los viernes a las 22:30 (hora de Tailandia) a través de su plataforma oficial 3Plus, tanto en su sitio web como en su aplicación. Esta es la opción más rápida para ver el contenido apenas se estrena, aunque únicamente está disponible en idioma original y sin subtítulos.

Si prefieres ver la serie en YouTube y con subtítulos al español e inglés, deberás esperar un poco más. Los episodios se publican en el canal oficial de 3Plus el miércoles siguiente al estreno en la plataforma oficial.

¿De qué trata 'Only you: the series' con Ling y Orm?

La serie tailandesa ‘Only you: the series’ cuenta la historia de Tawan (Ling) y Aira (Orm), dos amigas del colegio que, en secreto, estaban enamoradas. Su amistad se ve abruptamente interrumpida cuando Tawan desaparece sin dejar rastro. Ocho años después, Aira se ha convertido en una idol de fama internacional, rodeada de admiradores, pero también vulnerable ante los riesgos que conlleva su popularidad.

Ante una amenaza latente, el padre de Aira contrata una guardaespaldas personal para protegerla. Quien asume el rol es Tawan, ahora una mujer muy distinta a la que Aira conoció.

Mientras los sentimientos resurgen, Aira está decidida a no perder nuevamente a su primer amor, pero Tawan, marcada por el deber, no está dispuesta a dejar que sus emociones interfieran con su misión. La serie explora el reencuentro, el amor que sobrevive al tiempo y el conflicto entre el corazón y la responsabilidad.