Cultura Asiática

BTS regresa con concierto en vivo por Netflix: fecha, hora y lugar de 'The comeback live: arirang'

BTS no solo regresará con una gira mundial y un nuevo álbum, sino que también presentará un documental que revela todo lo que hay detrás 'ARIRANG', su nuevo material discográfico.

Netflix emociona a las ARMYs con importante anuncio | Netflix / BTS

El pasado mes de enero, BTS, considerados íconos globales del K-pop, anunciaron su esperada gira mundial con un total de 79 fechas, luego de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook finalizaran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Uno de los conciertos más esperados será el que se realizará en la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y que será transmitido en vivo por Netflix el 21 de marzo de 2026. Además, el evento celebrará el lanzamiento de su quinto álbum de estudio,

Según anunció la plataforma de streaming, la transmisión forma parte de una colaboración exclusiva con HYBE, la compañía discográfica detrás del fenómeno global de BTS. Cabe destacar que este esperado concierto marcará la primera presentación en vivo de la banda surcoreana desde 2022, tras anunciar la pausa momentánea.

Anuncio de Netflix

¿A qué hora se transmitirá el concierto de BTS por Netflix?

El evento en vivo desde Seúl forma parte de la expansión de la programación de Netflix en transmisiones en directo, que incluye deportes, concursos y espectáculos musicales. Con 'BTS: The comeback live: ARIRANG', la plataforma de la N roja ofrecerá por primera vez un concierto en vivo desde Corea del Sur para todo el mundo.

Además, Netflix anunció que estrenará el documental 'BTS: El regreso' el 27 de marzo de 2026. El trabajo audiovisual será dirigado por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE. En esa misma línea, el largometraje ofrece un registro exclusivo del proceso creativo del álbum y del retorno de la banda a los escenarios.

Los horarios de estreno en Netflix para América Latina son:

  • México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 horas
  • Colombia, Perú, Panamá y Cuba: 6:00 horas
  • Venezuela: 6:30 horas
  • Puerto Rico: 7:00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 8:00 horas

¿Con qué características cuenta el lugar donde se realizará el comeback de BTS?

La plaza Gwanghwamun cuenta con una superficie ampliada de 69 300 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar hasta 200 mil personas. Este espacio es considerado un símbolo histórico de Corea del Sur, ya que sufrió abandono durante el periodo colonial japonés y fue escenario de enfrentamientos durante la guerra de Corea. En 2004 se anunció por primera vez el proyecto que permitió su transformación en un espacio público y urbano de gran relevancia cultural.

