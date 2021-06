BTS: Tongo prepara estreno de su versión de “Dynamite” a ritmo de cumbia

“Dynamite” de BTS sonará al estilo de Tongo. El famoso influencer José Abelardo Gutiérrez anunció en sus redes sociales que pronto estrenará el video de su tema “Dinamita”, una adaptación del hit de los Bangtan Boys.

Conocido en la farándula local por sus singulares parodias, Tongo se dirigió al fandom ARMY para presentar en Tik Tok algunos extractos de la producción que prepara desde marzo de este año. El intérprete adaptó la canción a ritmo de chicha, un estilo de cumbia peruana.

“Con mucho cariño, esta es mi nueva canción para las ARMY”, responde Abelardo Gutiérrez a las decenas de comentarios que recibe en TikTok. Los clips donde anticipa el lanzamiento de “Dinamita” han ganado más de 200.000 reproducciones y alcanzan, sin duda, la clasificación de virales en esta red social.

Esta versión de “Dynamite” se suma al historial de parodias con las que Tongo se hizo popular en la escena musical. Anteriormente ya causó sensación en internet con su interpretación de clásicos como “Take on me”, “Pumped up kicks”, “In the end” y “Hotel California” en lo que él denomina ’tonglish’, aludiendo a su imperfecta pronunciación del inglés.

En octubre del 2020, Abelardo Gutiérrez recibió una placa dorada de YouTube tras cruzar el millón de suscriptores que lo siguen en su canal oficial. El autor de “La pituca” también lanzó un tema propio en enero del 2021, “Joker”, donde su videoclip lo muestra caracterizado como el villano de DC comics.

Por otro lado, “Dynamite” fue la primera canción de BTS en darle al grupo surcoreano un #1 en la lista Billboard Hot100. Ello, entre otros logros, lo convirtió en su pieza más exitosa del 2020.

Este año, el grupo surcoreano regresó con “Butter”, tema que cantan en inglés y que impuso un increíble récord de vistas en YouTube en su primer día de estreno.

