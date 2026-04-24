ENHYPEN arrasa en Lima: grupo k-pop hace sould out en preventa de entradas e inicia venta general en Ticketmaster

La popular agrupación surcoreana ENHYPEN confirmó su gran impacto en Perú tras lograr un rotundo sold out en la preventa de entradas para su esperado concierto en Lima. La venta exclusiva para miembros ‘ENGENE Membership’ agotó los boletos disponibles, evidenciando la alta demanda por ver al grupo en su primera visita al país.

Ante ello, la venta general de entradas se habilitó a través de Ticketmaster, brindando una nueva oportunidad para los fans que no lograron asegurar su ingreso en la preventa. El concierto se realizará el próximo 8 de julio en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ‘BLOOD SAGA’.

ENHYPEN agota entradas en preventa para su concierto en Estadio San Marcos

Desde que se anunció la llegada de ENHYPEN a Lima, la expectativa creció rápidamente entre los seguidores del k-pop. Durante la preventa, miles de fans se conectaron a la plataforma de venta para asegurar su lugar en el espectáculo, generando una alta demanda que terminó por agotar los boletos disponibles en tiempo récord.

La presentación marcará el debut del grupo en Perú, con un show que promete una producción de alto nivel, visuales impactantes y coreografías que han consolidado a la banda como una de las más importantes de la cuarta generación de este género. Integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki, el grupo ha logrado posicionarse en rankings globales desde su debut en 2020.

En5tradas para el concierto de ENHYPEN. Ticketmaster

¿Cuándo y cómo adquirir entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima?

La venta general de entradas inició el 24 de abril desde las 10.00 a. m. a través de Ticketmaster. Entre las opciones disponibles destacan los paquetes especiales como el ‘BLOOD PACKAGE’ (VIP 1), que incluye beneficios exclusivos como ingreso anticipado, prueba de sonido, ‘send off’, acceso a merchandising previo al show y regalos oficiales. También se ofrece el ‘SAGA PACKAGE’ (VIP 2), que brinda experiencias similares para los asistentes.

Platinium (stand up): S/560,00

VIP (stand up): S/400,00

Tribuna: S/240,00