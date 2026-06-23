Diálogo de obras maestras: Cortázar, Antonioni, De Palma…

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“Las babas de diablo” es un cuento de Julio Cortázar. Este relato forma parte del libro Las armas secretas de 1959. Roberto Michel es un traductor y fotógrafo, quien en una tarde fotografía a una mujer y un joven en aparente discusión. A este dúo se suma un hombre relativamente mayor. La mujer, al percatarse de que alguien los está fotografiando, encara a Michel y le pide que le entregue el rollo de la cámara. Michel se niega y abandona el lugar. Días después revela los rollos y descubre aspectos siniestros de la escena que vio.

En 1966, el director italiano Michelangelo Antonioni estrenó Blow-Up, película basada en el mencionado cuento de Cortázar. Thomas (David Hemmings) es un fotógrafo que, en una tarde, fotografía a una mujer atractiva (Vanessa Redgrave) y a un hombre discutiendo en un parque. La historia está ambientada en Londres y sigue las vicisitudes de Thomas tras descubrir el verdadero contenido de las fotos que tomó. Esta es una película que recoge el espíritu de su época, como la psicodelia. El tiempo la ha convertido en una obra maestra. En español, se la conoce como Deseo de una mañana de verano.

Inspirado en el trabajo de Antonioni y en el cuento de Cortázar, en 1981, el estadounidense Brian De Palma estrenó Blow Out (Estallido mortal). La historia ya no sigue a un fotógrafo, sino a un técnico de sonido llamado Jack Terry (John Travolta). Jack es el encargado de ponerle sonido a películas de bajo presupuesto. Pues bien, una noche Jack se encuentra grabando sonidos en un puente y registra el sonido de un auto que se sale de la pista y termina en el fondo de un río. Jack se lanza al río y rescata a Sally (Nancy Allen). El hombre que la acompañaba, el gobernador McRyan, muere ahogado. McRyan se perfila como candidato a la presidencia de Estados Unidos. McRyan es un hombre casado.

Jack analiza los audios y, al igual que Thomas con las fotografías en Blow Up, halla detalles extraños que revelan una conspiración. A diferencia del trabajo de Antonioni, Blow Out demoró en ser considerada una obra maestra. Dos años después, en 1982, De Palma nos entregó Caracortada con Al Pacino, quien estuvo en el bolo para interpretar a Jack Terry. El éxito de Caracortada había borrado el camino de este proyecto que es asimismo un homenaje a su maestro Alfred Hitchcock. Todo el cine de De Palma tiene la influencia de Hitchcock, pero Blow Out tiene guiños especiales, como a Psicosis de 1960. Blow Out en Prime Video.