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¡20 años de 'Hannah Montana'! Miley Cyrus se reencuentra con elenco de la serie y anuncia documental

La cantante y actriz se reunió con parte del elenco original de ‘Hannah Montana’ en una emotiva premiere que desató nostalgia entre los fans por los 20 años de la serie.

'Hanna Montana' cumple 20 años de aniversario. Foto: composción LR/difusión
'Hanna Montana' cumple 20 años de aniversario. Foto: composción LR/difusión

Miley Cyrus volvió a encarnar a su icónico personaje de ‘Hannah Montana’ durante la premiere mundial del especial por el 20 aniversario de la exitosa serie de Disney. El evento, realizado el 23 de marzo, reunió a parte del elenco original y confirmó el lanzamiento de un documental conmemorativo que revive los momentos más importantes de la producción que marcó a toda una generación.

“Estamos en el set de Georgie & Mandy… por eso no he podido ser parte de la reunión”, explicó Emily Osment en redes sociales sobre su ausencia, una de las más comentadas de la noche. Pese a ello, el reencuentro entre Miley Cyrus y sus excompañeros generó gran expectativa entre los fans, quienes ahora pueden disfrutar del especial ‘Hannah Montana: 20 aniversario’ a través de Disney+.

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Miley Cyrus y el elenco de ‘Hannah Montana’ se reencuentran por su 20 aniversario

El esperado reencuentro reunió a Miley Cyrus con varios de sus compañeros de reparto de ‘Hannah Montana’, serie estrenada en 2006 que se convirtió en un fenómeno juvenil global. Entre los asistentes destacaron Shanica Knowles (Amber), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley), Cody Linley (Jake Ryan), Jason Earles (Jackson) y Moises Arias (Rico), quienes posaron junto a la cantante en una noche nostálgica.

La cantante también estuvo acompañada de su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi y su prometido Maxx Morando. Sin embargo, la ausencia de Emily Osment, quien interpretó a Lilly —la mejor amiga de Miley en la ficción—, no pasó desapercibida. La actriz explicó que no pudo asistir debido a compromisos de grabación.

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¿Dónde ver y de qué trata el documental de ‘Hannah Montana: especial 20 aniversario’?

El especial titulado ‘Hannah Montana: 20 aniversario’ ya se encuentra disponible en Perú a través de Disney+ desde la madrugada del 24 de marzo. Para acceder, los usuarios solo deben contar con una suscripción activa y buscar el contenido en la plataforma.

Se trata de una producción que combina documental, entrevistas y concierto en vivo. El especial fue grabado en Los Ángeles ante una audiencia, con escenarios recreados de la serie original como la casa de los Stewart y el icónico clóset de Hannah Montana.

Durante el programa, Miley Cyrus sostiene una entrevista con Alex Cooper, en la que repasa su trayectoria, los momentos más memorables de la serie y su evolución artística. Además, incluye imágenes inéditas de archivo y la participación de figuras cercanas como Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, quienes reflexionan sobre los inicios de la artista.

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