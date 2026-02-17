HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¡Lo mejor de dos mundos está de vuelta! Miley Cyrus regresa a Disney para celebrar dos décadas del icónico personaje de Hannah Montana

La exestrella infantil de Disney Channel brindará una íntima entrevista en vivo por el aniversario de 'Hannah Montana', la serie que la lanzó al estrellato y generó un fuerte impacto en la cultura pop.

La serie icónica de Disney Channel celebre 20 años Foto: Composición LR
La serie icónica de Disney Channel celebre 20 años Foto: Composición LR | Difusión

Miley Cyrus volverá a ponerse en la piel de Hannah Montana, su alter ego de megaestrella del pop juvenil y chica común. El personaje que la lanzó al estrellato prepara un especial por el 20 aniversario de la exitosa serie de Disney Channel. El programa podrá verse el 24 de marzo a través de la plataforma Disney+. 

El homenaje promete una mirada nostálgica al pasado, así como reactivar la conexión entre Cyrus, la marca Disney y varias generaciones de fans que gritaron el estribillo de "The best of both worlds", la canción de pop rock creada para serie de televisión Hannah Montana, estrenada en el 2006. 

PUEDES VER: Miley Cyrus y Selena Gómez se reencuentran en los Golden Globes tras años de rumores de enemistad

lr.pe

¿Cuándo será el especial por los 20 años de Hannah Montana?

Según se dio a conocer, el especial será grabado en un show en vivo que incluirá audiencia y contará con una entrevista exclusiva a Miley Cyrus, quien dio vida por cinco años a Miley Stewart, una adolescente que de día iba a la escuela y por las noches era un ídolo adolescente internacional. Además, se abordará el proceso de creación del personaje y el impacto que tuvo en la cultura pop.

Asimismo, se contará con material de archivo inédito y se recrearán algunos de los set más recordados de la exitosa serie, como la sala de la familia Stewart y el icónico clóset de Hannah Montana. La producción está a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Producctions, con Ashley Edens como showrunner y Miley, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos. 

PUEDES VER: Miley Cyrus y la vez que contó haber sido perseguida por un alien: 'Nos miramos a los ojos'

lr.pe

¿Cuándo se estrenará el especial de Hannah Montana?

El especial por el 20 aniversario de Hannah Montana llegará a Disney+ el 24 de marzo de 2026, exactamente dos décadas después del estreno mundial de la serie original de Disney Channel. Si deseas revivir el mundo de Hannah Montana, las cuatro temporadas de la serie, la película y el concierto 'Hannah Montana and Miley Cyrus: the best of both worlds' están disponibles en la plataforma.

Además, el jueves 19 de febrero habrá un stream temático e ininterrumpido dedicado al universo de la serie. Por su parte, Miley aseguró que "Hannah Montana será siempre parte de quien soy. Lo que empezó como un show de TV se convirtió en una experiencia compartida que formó mi vida y la de muchos fans, y yo siempre estaré agradecida por esa conexión". 

