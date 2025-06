'Harta' en Netflix: descubre el elenco de actores y personajes completos de la película protagonizada por Taraji P. Henson

‘Harta’ es una nueva película de Netflix que ha llegado al catálogo de la plataforma con una potente carga emocional y social, posicionándose como una de las apuestas más destacadas de este año. Bajo la dirección y el guion de Tyler Perry, esta historia de 105 minutos presenta una narrativa desgarradora que se centra en los límites a los que puede ser llevada una madre soltera en un sistema que la margina.

Con un elenco encabezado por la reconocida actriz Taraji P. Henson, esta producción no solo se apoya en su fuerte mensaje, sino también en las interpretaciones sólidas y conmovedoras de su reparto. A continuación, detallamos quién es quién en este largometraje que está marcando tendencia en la plataforma.

Reparto de la película 'Harta' en Netflix

Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson

La actriz galardonada Taraji P. Henson lidera el reparto de 'Harta' película Netflix interpretando a Janiyah, una madre que se ve atrapada en una red de circunstancias desesperadas tras un evento inesperado que la vincula a un crimen. Conocida por su participación en títulos como 'Hidden Figures', 'The Karate Kid' y 'The Curious Case of Benjamin Button', Henson entrega una actuación visceral y llena de matices.

Sherri Shepherd como Nicole Parker

Shepherd da vida a Nicole, una empleada bancaria que se cruza con Janiyah en un momento crítico. La actriz, reconocida por sus roles en series como 'Less Than Perfect' y 'Call Your Mother,' aporta profundidad y calidez a un personaje clave en el desarrollo emocional de la protagonista.

Teyana Taylor como la detective Kay Raymond

En el papel de la detective Raymond, Teyana Taylor interpreta a una agente de la ley que, a diferencia de sus colegas, logra ver la humanidad detrás de las decisiones de Janiyah. Taylor, aclamada por su papel en 'A Thousand and One', consolida aquí su presencia en el drama cinematográfico.

Sinbad como Benny

El actor y comediante Sinbad asume el rol de Benny, un vecino testigo del carácter solidario de Janiyah. Conocido por producciones como 'Jingle All the Way' y 'First Kid', aporta un matiz entrañable en medio de la tensión narrativa.

Rockmond Dunbar como el jefe Wilson

Wilson, el jefe de la policía, representa el lado más implacable de la ley en esta historia. Interpretado por Rockmond Dunbar, cuya trayectoria incluye series como '911' y 'The Path', el personaje simboliza la desconexión institucional con la realidad social de la protagonista.

Más actores y personajes de la película 'Harta'

Además del elenco principal, el reparto de 'Harta', película estrenada este 2025, incluye a varios talentos secundarios que enriquecen la historia:

Ashley Versher como Tessa George

como Tessa George Mike Merrill en el rol del detective Grimes

en el rol del detective Grimes Glynn Turman como Richard, el jefe de Janiyah

como Richard, el jefe de Janiyah Shalèt Monique como ella misma

como ella misma Diva Tyler interpretando a Isabella

interpretando a Isabella Fracaswell Hyman en el papel de Marvin

Cada uno de estos personajes aporta una pieza fundamental al rompecabezas emocional y narrativo que Tyler Perry construye con precisión.

¿De qué trata 'Harta' en Netflix?

La trama de 'Harta' gira en torno a Janiyah Wiltkinson, una madre soltera afroamericana que, al enfrentar una serie de desgracias personales, se ve orillada a tomar decisiones extremas para proteger a su hijo. En un entorno donde las redes de apoyo parecen inexistentes, la cinta expone las grietas de un sistema que castiga más de lo que comprende.

Tyler Perry, director y guionista, plantea una crítica social a través del lente de una historia íntima. Con una duración de 105 minutos, el filme se sitúa entre los dramas sociales más intensos del catálogo actual de Netflix. Estrenada en 2025, 'Harta' no solo es un reflejo de la resiliencia femenina, sino también un testimonio de cómo el entorno puede moldear, para bien o para mal, nuestras decisiones más cruciales.