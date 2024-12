Es falso que la actriz Carolina Ramírez ha fallecido: se trataría de estafas "phishing" Las publicaciones maliciosas contienen enlaces a páginas que han sido registradas como peligrosas al no tener registros de seguridad digital.

Circulan en la red social Facebook varias publicaciones que sugieren el fallecimiento de la actriz colombiana Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico en la serie 'La Reina del Flow', acompañadas de una fotografía suya junto a un lazo negro, símbolo de luto. No obstante, la información es falsa y se trata de un intento de estafa.

"El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento de la reconocida actriz de Co... Ver más", describen las publicaciones sensacionalistas en la plataforma de Facebook. Hasta la publicación de esta nota, la publicación más difundida ha logrado reunir 143.000 reacciones, 9.300 comentarios y ha sido compartida 27.000 veces.

Publicaciones falsas se difunden en distintas cuentas con la misma descripción y fotografía. Foto: captura de Facebook.

¿Carolina Ramírez sigue con vida?

Realizamos búsquedas inmersivas con palabras clave a través de la plataforma de Google y no hallamos información oficial sobre el supuesto fallecimiento de la actriz ni comunicados por parte de su familia. En realidad, nos topamos con todo lo contrario. Carolina Ramírez sigue activa en sus redes sociales, publicando información sobre los proyectos en los que participa y sus futuros planes en la carrera del arte dramático.

Sin embargo, estas publicaciones falsas, que circulan por la red de Facebook en varios usuarios, tienen un enganche peligroso, y es que en la caja de comentarios los autores del posteo colocan una descripción junto a un enlace que contendría el video o nota de la noticia.

Resultados del análisis de Sucuri. Foto: captura de pantalla

Pero no es así. Sometimos al enlace del posteo a una revisión de malware con la aplicación Sucuri y hallamos que la página web contenida no mantiene encabezados de seguridad para la protección contra secuestro de clics, tampoco tiene seguridad para evitar el rastreo de quien ingresa, al igual que la seguridad de transporte estricta mediante HTTP, que es una medida estándar de seguridad global para los sitios web. Por ello, estos enlaces son clasificados como maliciosos, pues pertenecen a las estafas tipo phishing, que utilizan sitios webs fraudulentos para obtener información sensible.

Eso no es todo. También analizamos los usuarios que publican este tipo de bulos y hallamos que todos tienen un perfil que mantienen patrones similares. Por ejemplo, la mayoría tienen nombres, fotos y publicaciones afines a temas religiosos o simplemente algunas frases. Pero guardan posteos que pasan esta valla moral con imágenes que sugieren el fallecimiento de figuras públicas como Shakira o Kate del Castillo.

Otra publicación falsa de los usuarios que generan bulos sobre muerte de actores internacionales, esta vez le tocó a Kate del Castillo. Foto: captura de Facebook.

Todas estas paparruchas antes mencionadas, cuentan con un enlace malicioso en los comentarios o en la zona de la descripción, siendo un modus operandi para que los usuarios de Facebook caigan en una página que podría contener un malware o realizar seguimiento ilícitos. También utilizan la frase "ver más" para que los cibernautas abran la publicación, cayendo, también, en la estrategia del 'clickbait'.

Por ello, reiteramos que si en algún momento se encuentra con este tipo de publicaciones que ofrezcan enlaces sospechosos, no ingresar a ellos, ya que podrían tratarse de estafas que utilizarían tu información para acciones ilícitas o peligrosas.

Conclusión

Los posteos que sugieren la muerte de Carolina Ramírez son falsos y pertenecerían a una estrategia sistemática de estafa. Estas páginas que generan bulos y paparruchas se camuflan bajo nombres y publicaciones masivas afines a temas religiosos, pero que en los hechos vulneran la integridad de las personas y buscan desacreditar los trabajos periodísticos. Por ello, calificamos este tipo de publicaciones como falsas y peligrosas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.