Cine y series

'El abogado de Lincoln' en Netflix: ¿la popular serie tendrá una quinta temporada en la plataforma?

La serie protagonizada por Manuel García-Rulfo confirma su regreso a Netflix con una nueva entrega. Conoce qué se sabe sobre la quinta temporada de 'El abogado de Lincoln' y cómo ver la cuarta.

'El abogado de Lincoln' dejó atónitos a todos con su final de la cuarta temporada. Foto: Captura YouTube
Después de una cuarta temporada cargada de giros legales, traiciones y un nuevo caso que puso en riesgo su libertad, 'El abogado de Lincoln' prepara su regreso a la pantalla. La serie de Netflix, basada en las novelas de Michael Connelly, continuará la historia del carismático abogado Mickey Haller, interpretado por el actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Con un final que dejó muchas preguntas abiertas y un elenco consolidado, la plataforma de streaming confirmó que la quinta temporada ya está en desarrollo. A pesar de que la nueva entrega aún no tiene fecha oficial de estreno, los fanáticos pueden estar tranquilos: el caso de Haller está lejos de cerrarse.

¿Habrá quinta temporada de 'El abogado de Lincoln'?

Netflix confirmó oficialmente que 'El abogado de Lincoln' tendrá una quinta temporada, incluso antes del estreno de la cuarta. La noticia fue anunciada por los showrunners Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez en una declaración al medio oficial de la plataforma, Tudum. “Estamos muy emocionados de compartir la próxima temporada con el público el 5 de febrero, y aún más emocionados de compartir la noticia de que ya estamos trabajando arduamente en la siguiente”, señalaron los creadores.

La temporada 4 dejó al personaje de Mickey Haller en una posición especialmente vulnerable. Aunque logró salir libre tras ser acusado del asesinato de Sam Scales —un cliente con antecedentes de estafa interpretado por Christopher Thornton—, su situación se complica cuando la fiscal Dana Berg (Constance Zimmer), reconocida por su firmeza en los tribunales, asume el caso. A pesar de recuperar su libertad, Haller fue víctima de un atentado y descubrió un secreto familiar que promete alterar el curso de los próximos episodios.

Además del regreso de Manuel García-Rulfo, la quinta temporada contará nuevamente con los actores Neve Campbell (Maggie McPherson), Becki Newton (Lorna Crane), Jazz Raycole (Izzy Letts), Angus Sampson (Cisco Wojciechowski) y Cobie Smulders. Se ha confirmado que la nueva entrega constará de 10 episodios, siguiendo el mismo formato de las temporadas anteriores.

¿Cómo y dónde ver la cuarta temporada de la serie?

La cuarta temporada de 'El abogado de Lincoln' se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el 5 de febrero de 2026. Los suscriptores de la plataforma ya pueden disfrutar de los diez episodios que conforman esta entrega, en la que Mickey Haller enfrenta su proceso legal más desafiante hasta el momento.

En esta cuarta parte, el enfoque se torna más personal: Haller no solo debe limpiar su nombre, sino también proteger su entorno cercano y desentrañar una compleja conspiración. La narrativa mantiene el ritmo judicial que caracteriza a la serie, pero añade un componente emocional con revelaciones familiares inesperadas.

