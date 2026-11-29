Próximos estrenos películas diciembre 2026: Avengers Doomsday, Dune 3, Olaya y más llegan este mes a las salas de cine ¡Olaya vs Avengers: Doomsday! La cartelera de diciembre de 2026 llegará con grandes producciones de Hollywood, cine peruano, terror, animación y anime. Dune: Parte es otro de los estrenos más esperados del mes.

Estrenos de las películas que llegan a los cines peruanos en diciembre 2026. Foto: Composición LR

Estrenos de las películas que llegan a los cines peruanos en diciembre 2026. Foto: Composición LR

Los próximos estrenos de películas en Perú prometen cerrar el 2026 con una cartelera variada para los aficionados al séptimo arte. Durante diciembre, las principales cadenas de exhibición, entre ellas Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y CineStar, preparan la llegada de importantes producciones internacionales, nuevas propuestas nacionales y reestrenos que volverán a las salas de cine. Entre los títulos que generan mayor expectativa destacan Avengers: Doomsday y Dune: Parte tres, dos lanzamientos que concentrarán la atención de los seguidores de las grandes franquicias.

Asimismo, el cine peruano tendrá espacio con 'Olaya, la película', cuyo estreno está previsto para el 3 de diciembre. Estas son las principales novedades anunciadas para la cartelera nacional durante el último mes del año.

Avengers: Doomsday y Dune: Parte tres son los estrenos más esperados de diciembre 2026

Dos de las películas que destacan entre los próximos lanzamientos de diciembre son Avengers: Doomsday y Dune: Parte tres. Ambas producciones forman parte de franquicias reconocidas internacionalmente y llegarán a los cines peruanos durante la segunda mitad del mes, en fechas que podrían generar una importante demanda de entradas.

Por un lado, Avengers: Doomsday figura entre los acontecimientos cinematográficos más relevantes para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Su preestreno está previsto para el miércoles 16 y, en solo horas, todas las entradas para la cinta se agotaron a nivel nacional.

Otra producción que concentrará la atención del público será Dune: Parte tres, la nueva entrega dirigida por Denis Villeneuve. La película continuará la historia de Paul Atreides y el universo de ciencia ficción presentado en las anteriores entregas. Las funciones de preestreno se darán el 15 y 16 de diciembre, mientras que su estreno oficial será el 17.

La programación también incluye una oportunidad para quienes quieran repasar la historia antes de ver la nueva película. Cinemark anuncia el regreso de Duna (2021), previsto para el 12 de diciembre, y Duna: Parte dos (2024), programada para el 13 de diciembre.

Estos reestrenos permitirán volver a disfrutar de las dos primeras producciones en pantalla grande y recordar los acontecimientos que anteceden a la tercera entrega.

'Olaya, la película' se estrena en cines el 3 de diciembre

El cine nacional también tendrá presencia en la cartelera peruana de diciembre con 'Olaya, la película', una producción cuyo estreno está anunciado para el jueves 3 de diciembre. Su llegada forma parte de una primera semana con diferentes propuestas internacionales y nacionales, en la que el público encontrará alternativas más allá de los grandes lanzamientos de Hollywood.

La presencia de Olaya coincide con otros lanzamientos previstos para el 3 de diciembre, entre ellos Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy, Noche sin paz 2, La posesión de la bruja, Heidi: El rescate del lince y One Piece: Doble aventura.

Más estrenos de películas en los cines este diciembre 2026

Además de Avengers: Doomsday, Dune: Parte tres y Olaya, la cartelera de diciembre incluye diferentes producciones que llegarán a las salas peruanas durante las cuatro semanas del mes. Las opciones abarcan animación, terror, drama, romance, anime y proyecciones especiales.

Entre los estrenos anunciados para el 3 de diciembre se encuentran:

Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy: película animada de comedia familiar que presenta una nueva aventura del conocido personaje y su rebaño.

película animada de comedia familiar que presenta una nueva aventura del conocido personaje y su rebaño. Noche sin paz 2: propuesta de terror que se suma a los lanzamientos de la primera semana.

propuesta de terror que se suma a los lanzamientos de la primera semana. La posesión de la bruja: producción de terror sobrenatural que figura en los próximos estrenos de las cadenas consultadas.

producción de terror sobrenatural que figura en los próximos estrenos de las cadenas consultadas. Heidi: El rescate del lince: alternativa de animación y aventura dirigida al público familiar.

alternativa de animación y aventura dirigida al público familiar. One Piece: Doble aventura: lanzamiento vinculado al universo del anime, especialmente atractivo para sus seguidores.

lanzamiento vinculado al universo del anime, especialmente atractivo para sus seguidores. El nacimiento de Cristo: Zero AD: producción de temática religiosa e histórica.

producción de temática religiosa e histórica. Puedes verlo todo: documental de aproximadamente 174 minutos que también aparece en la programación anunciada.

Para el 10 de diciembre, Cinemark contempla títulos como El ángel guardián, El conjuro de la novia y Perla. A esta programación se suma Realmente amor (2003), cuyo regreso a las salas está previsto para el mismo día.

El reestreno de esta conocida comedia romántica navideña representa una alternativa para quienes desean recuperar en pantalla grande una película asociada con las celebraciones de fin de año.

La segunda mitad de diciembre también tendrá contenido especial. Además de los lanzamientos de Marvel y ciencia ficción, el calendario contempla proyecciones relacionadas con la música. El 29 de diciembre está anunciado 'BTS World Tour Arirang in Jakarta: Live Viewing', una exhibición cinematográfica del concierto dirigida a los seguidores del grupo surcoreano.

Por último, Cinemark incluye Sanguine: Sangre maldita entre sus próximos estrenos para el 31 de diciembre. La producción de terror figura como uno de los lanzamientos programados para despedir el año en las salas de cine.