Dragon Ball Super Beerus episodio 8: fecha, hora y cómo ver el anime en Crunchyroll Freezer regresa con sed de venganza en Dragon Ball Super Beerus. Conoce cuándo se estrena el episodio 8, a qué hora estará disponible en Latinoamérica y cómo verlo en Crunchyroll.

El regreso de uno de los enemigos más emblemáticos marca el rumbo de los próximos acontecimientos de Dragon Ball Super Beerus. Tras recuperar la vida, Freezer vuelve a escena con un nuevo objetivo: buscar revancha frente a los guerreros saiyajin. Esta situación eleva las expectativas de los seguidores, que esperan descubrir cómo continuará la historia en el octavo capítulo del anime.

Mientras tanto, Goku y Vegeta mantienen su preparación bajo la supervisión de Whis. Durante el entrenamiento, el maestro les ofrece nuevas explicaciones sobre el movimiento autónomo, una capacidad relacionada con el desarrollo del Ultra Instinto. Con este escenario, el episodio 8 promete continuar tanto el proceso de aprendizaje de los protagonistas como la amenaza que representa el resurgimiento de Freezer.

¿Cuándo sale Dragon Ball Super Beerus episodio 8?

El episodio 8 de Dragon Ball Super Beerus se estrena el domingo 29 de noviembre de 2026. El nuevo capítulo lleva por título 'Revenge 'F'' y continuará los acontecimientos relacionados con el regreso de Freezer y sus intenciones de enfrentarse nuevamente a los saiyajin.

La producción mantiene su calendario de emisión semanal, por lo que los espectadores podrán seguir la historia con una nueva entrega cada domingo.

Esta continuidad permite desarrollar progresivamente los acontecimientos que involucran a Goku, Vegeta y sus respectivos entrenamientos, mientras la reaparición del antiguo enemigo introduce un nuevo conflicto en la trama.

Uno de los aspectos que genera mayor interés es precisamente el papel que tendrá Freezer después de recuperar la vida. Su regreso plantea un escenario de confrontación que vuelve a poner en alerta a los protagonistas, especialmente ahora que continúan perfeccionando sus habilidades con la ayuda de Whis.

Hora de estreno del capítulo 8 de Dragon Ball Super Beerus

En Japón, el capítulo 8 de Dragon Ball Super Beerus tiene programada su emisión para las 11.15 p. m. del domingo 29 de noviembre, a través de Fuji TV. Posteriormente, el contenido llegará a Crunchyroll para los espectadores de los territorios donde está disponible el simulcast.

Para Latinoamérica, el horario de lanzamiento variará según la ubicación geográfica. En Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, el episodio estará disponible desde las 11.00 a. m. del domingo. En otros países de la región, el estreno se realizará en los siguientes horarios:

País o región Hora de estreno Fecha Estados Unidos (PT) 8:00 a. m. 29 de noviembre Estados Unidos (ET) 11:00 a. m. 29 de noviembre México 10:00 a. m. 29 de noviembre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 10:00 a. m. 29 de noviembre Perú, Colombia, Panamá y Ecuador 11:00 a. m. 29 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 12:00 p. m. 29 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 1:00 p. m. 29 de noviembre España 5:00 p. m. 29 de noviembre

¿Cómo ver Dragon Ball Super Beerus episodio 8?

El episodio 8 de Dragon Ball Super Beerus estará disponible en Crunchyroll, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de distribución en distintos territorios internacionales. Su servicio de simulcast permite seguir los estrenos de anime durante su lanzamiento en los mercados habilitados.

La distribución de esta producción comprende América del Norte, Latinoamérica, Europa, Oceanía, Sudáfrica, India y el sudeste asiático. Por ello, los usuarios de estas regiones podrán acceder al nuevo capítulo mediante el servicio de streaming, siempre que tengan una suscripción activa.