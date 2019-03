My Hero Academia: cambio en los diseños femeninos del manga al anime ha generado polémica

Generó toda clase de comentarios. Al ser uno de los manga y anime más leído y visto por miles de fanáticos al rededor del mundo, My Hero Academia (Boku No Hero Academia), no podía salvarse de ser el blanco de las críticas de los usuarios que día a día dejan su comentario sobre la popular franquicia. Pero fue un comentario hecho en twitter el que desató la polémica en redes, provocando que incluso el autor del manga tenga que manifestarse al respecto.

Para nadie es un secreto que en la mayoría de ocasiones, al momento en que se adapta un manga para convertirlo en anime, los diseños de algunos personajes o incluso de la mayoría suelen verse sometidos a cambios, pero lo que ha sucedido en My Hero Academia (Boku No Hero Academia), ha causado que muchos fanáticos desaten toda clase de opiniones en internet.

Sucede que un seguir posteó a través de Twitter una serie de imágenes comparando el diseño de los personajes femeninos de My Hero Academia (Boku No Hero Academia), tales como Ochako Uraraka, Yaoyorozu Momo y Asui Tsuyu. En estas imágenes se puede evidenciar claramente un cambio en la figura de las personajes, lo cual no ha gustado para nada a algunos fanáticos.

Mientras que en el manga se puede apreciar que las personajes tienen una figura esbelta y realista, en el anime se les adelgaza y proporciona, al punto de crear cuerpos irreales y deformar el concepto original que se tenía al dibujarlas. Pero todo esto tendría una explicación.

I cant stand how the animators of bnha love making all the girls in bnha thinner, lmao why do they hate how they actually look??

Tras la polémica generada en internet, el mismo mangaka de My Hero Academia (Boku No Hero Academia), Kohei Horikoshi y el diseñador de personajes, Yoshihiko Umakoshi se pronunciaron para explicar el motivo por el cual la figura de las féminas habría sufrido un cambio tan drástico.

Todo tendría que ver con los detalles de la animación, las figuras esbeltas se habrían realizado con la finalidad de facilitar a los animadores el darle movimiento a los personajes. Además al tratarse de un anime del género ‘shonen’ es necesario estar a la par de otros grandes que se encuentran en el top 5, tales como One Piece, en el que se utilizan diseños algo exagerados.

Here's the dialogue between Horikoshi and Umakoshi where they both talk about how his characters finally got their anime character designs. Umakoshi does emphasise that he ended up "skinny"ing the female characters, but apparently that seems to be the norm in anime.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

