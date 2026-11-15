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Dragon Ball Super Beerus capítulo 6: fecha, hora y cómo ver el estreno del nuevo episodio en Crunchyroll

El episodio seis de Dragon Ball Super Beerus llegará el domingo 15 de noviembre y marcará el cierre del arco del Dios de la Destrucción. Revisa los horarios y dónde verlo online.

Dragon Ball Super Beerus capítulo 6 continúa con la batalla entre Bills y Goku. Foto: Captura 'X'
Dragon Ball Super Beerus capítulo 6 continúa con la batalla entre Bills y Goku. Foto: Captura 'X'
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La batalla entre Goku y Bills (Beerus) se acerca a su desenlace en Dragon Ball Super Beerus, la nueva adaptación animada con la que Toei Animation vuelve a presentar los primeros acontecimientos de Dragon Ball Super. El capítulo seis será especialmente importante para los seguidores de la franquicia, ya que pondrá fin a la saga inicial protagonizada por el Dios de la Destrucción.

El próximo episodio, titulado 'Battle of Gods', estará disponible el domingo 15 de noviembre de 2026 a través de Crunchyroll. La producción mantiene su calendario de estrenos semanales y continuará con el formato de esta nueva versión, que reorganiza y concentra hechos de la emisión original de 2015. Por ello, los fanáticos podrán conocer el desenlace del enfrentamiento entre ambos personajes y el cierre de esta primera etapa.

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¿Cuándo se estrena el capítulo seis de Dragon Ball Super Beerus?

El capítulo seis de Dragon Ball Super Beerus se estrena el domingo 15 de noviembre de 2026. El episodio lleva por nombre 'Battle of Gods' y representa el cierre del primer arco argumental de esta nueva presentación de la serie, centrado en la llegada de Bills a la Tierra y su enfrentamiento con Son Goku.

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Este lanzamiento llega después de los acontecimientos mostrados en el quinto capítulo. En aquella entrega, la producción condensó en un solo episodio acontecimientos que el anime original de 2015 desarrolló entre sus capítulos 10 y 13.

Durante esa parte de la historia, el combate entre Goku y Beerus avanzó desde las profundidades del océano hasta las proximidades de la capa de ozono terrestre. Ahora, el sexto episodio retomará el enfrentamiento para cerrar la saga del Dios de la Destrucción, uno de los primeros grandes acontecimientos de Dragon Ball Super.

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Horario de estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo seis

Aunque Japón será el primer país en recibir el nuevo episodio mediante su transmisión televisiva, los suscriptores internacionales podrán acceder al nuevo lanzamiento durante el domingo 15 de noviembre. La hora de estreno de Dragon Ball Super Beerus variará dependiendo de la ubicación geográfica.

Estos son los horarios anunciados para el lanzamiento del capítulo seis en los principales países y regiones:

País o regiónHora de estreno
Estados Unidos (hora del Pacífico)8:00 a. m.
Estados Unidos (hora del Este)11:00 a. m.
México10:00 a. m.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica10:00 a. m.
Perú, Colombia, Panamá y Ecuador11:00 a. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico12:00 p. m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil1:00 p. m.
España5:00 p. m.
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¿Cómo ver el nuevo episodio de Dragon Ball Super Beerus?

La plataforma encargada de distribuir Dragon Ball Super Beerus en el mercado internacional es Crunchyroll, servicio de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del anime en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y determinados territorios de Asia.

Por tanto, quienes deseen disfrutar de 'Battle of Gods' deberán ingresar a Crunchyroll el domingo 15 de noviembre, a partir del horario correspondiente a su país. Para acceder al contenido, es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

Los usuarios podrán recurrir a la página oficial de la plataforma o utilizar su aplicación para dispositivos compatibles. Una vez publicado el episodio, podrán localizar la serie y seleccionar el sexto capítulo para continuar la historia de Goku y Bills.

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