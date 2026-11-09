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James Gunn junto a Peter Safran dejan la dirección de DC Studios y exejecutivo de Marvel asume el mando: “Mi tiempo aquí ha sido difícil”

James Gunn y Peter Safran abandonarán sus cargos ejecutivos en DC Studios. Jeremy Latcham, productor de importantes películas de Marvel, será el nuevo responsable de la franquicia.

James Gunn se pronuncia tras su salida de DC Estudios. Composición LR. Instagram
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DC Studios tendrá una nueva dirección después de que James Gunn junto a Peter Safran decidieran abandonar sus funciones ejecutivas tras cuatro años al frente de la división cinematográfica de Warner Bros. Discovery. En su reemplazo fue designado Jeremy Latcham, productor con una amplia trayectoria en Marvel Studios y responsable de participar en algunas de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El anuncio fue realizado por Skydance este lunes 9 de noviembre, luego de completar en octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery. Latcham asumirá como presidente de DC Studios el próximo 1 de diciembre, con la responsabilidad de supervisar los proyectos de cine, televisión y animación. Mientras tanto, Gunn y Safran regresarán a sus actividades creativas, aunque mantendrán su participación en futuras producciones de la franquicia, entre ellas Man of Tomorrow, la próxima película del director.

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La sincera confesión de James Gunn tras cuatro años de desgaste ejecutivo

La salida del director de 'Guardianes de la galaxia' junto a Peter Safran de la dirección de DC Studios sorprendió a los seguidores de la franquicia, especialmente porque ambos habían sido incorporados al equipo directivo de Skydance después de la adquisición de Warner Bros. Discovery. Su llegada en 2022, durante la administración de David Zaslav, tuvo como objetivo reorganizar las producciones de DC y desarrollar un universo cinematográfico capaz de competir con el éxito de Marvel.

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Tras conocerse la noticia, Gunn publicó un mensaje en sus redes para explicar cómo vivió su etapa al frente del estudio. "Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante estos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decirlo suavemente, difícil. No me gusta la naturaleza corporativa que a veces tiene el trabajo", escribió el director, quien reconoció que asumir responsabilidades ejecutivas representó un desafío personal y profesional.

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La pieza clave del éxito de Marvel Studios toma el control creativo

El nuevo responsable de las producciones de DC será Jeremy Latcham, productor estadounidense que construyó buena parte de su carrera en Marvel Studios. Se incorporó a la compañía en 2004, donde llegó a ocupar el puesto de vicepresidente sénior de producción, trabajando junto a Kevin Feige durante los primeros años de expansión del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su trayectoria incluye participaciones en importantes producciones de superhéroes. En Iron Man trabajó como productor asociado y en Iron Man 2 asumió funciones de coproductor. Posteriormente, fue productor ejecutivo de títulos como Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Avengers: Era de Ultrón y Spider-Man: De regreso a casa.

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