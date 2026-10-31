Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online Desde el esperado estreno de 'La emperatriz divorciada' hasta 'De nueve a seis', estos son los nuevos k-dramas que no te puedes perder en noviembre de 2026.

Plataformas como Netflix y Disney+ alistan la llegada de nuevos k-dramas en noviembre.

Plataformas como Netflix y Disney+ alistan la llegada de nuevos k-dramas en noviembre. Foto: composición LR/Disney+/SBS

Noviembre de 2026 llegará cargado de novedades para los seguidores de los k-dramas. Entre los lanzamientos más comentados figura ‘La emperatriz divorciada’, adaptación de una popular novela web que encabezará una programación marcada por romances, producciones históricas, historias sobrenaturales y nuevas temporadas de series ya consolidadas.

Desde intrigas imperiales hasta thrillers policiales y comedias ambientadas en oficinas, estas series buscarán hacerse un espacio en las plataformas de streaming en una temporada que suele concentrar algunos de los estrenos más esperados cada año.

‘La emperatriz divorciada’

Tras ser desplazada por el emperador, una influyente soberana decide rehacer su destino con una decisión que sacude el equilibrio entre reinos rivales.

Fecha de estreno: miércoles 4 de noviembre

Canal: Disney+

Reparto: Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon y Lee Se Young.

‘Francesca, la vecina de al lado’

Una joven vampira intenta adaptarse al mundo humano, pero todo cambia cuando desarrolla sentimientos por un chico común.

Fecha de estreno: viernes 6 de noviembre

Canal: Wavve

Reparto: Han Su Ah, Kim Hyun Jin y Shim Hye Jin.

‘Romance único’

Una mujer consigue empleo junto a una estrella de la actuación y acaba involucrándose en una relación que transformará la vida de ambos.

Fecha de estreno: lunes 9 de noviembre

Canal: TVING

Reparto: Joy y Kim Hyun Jin.

‘Lo que quiere el jefe’

Un empresario inicia la búsqueda de la misteriosa voz que lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Fecha de estreno: miércoles 11 de noviembre

Canal: MBN

Reparto: Sung Hoon y Oh Se Young

‘Espada y silencio’

Las luchas de poder y las alianzas militares marcan esta ficción ambientada durante la unificación de los antiguos reinos coreanos.

Fecha de estreno: sábado 14 de noviembre

Canal: KBS2

Reparto: Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo y Park Sung Woong.

‘Choque 2’

El equipo especializado en delitos de tránsito regresa para afrontar nuevos casos que pondrán a prueba sus métodos de investigación.

Fecha de estreno: lunes 16 de noviembre

Canal: ENA / Disney+ / Viki

Reparto: Lee Min Ki, Kwak Sun Young y Heo Sung Tae.

‘El camino azul’

Dos detectives, uno surcoreano y otro japonés, unen fuerzas para resolver una serie de asesinatos conectados entre ambos países.

Fecha de estreno: viernes 20 de noviembre

Canal: Netflix

Reparto: Son Suk Ku, Eita Nagayama y Kim Shin Rok.

‘De nueve a seis’

Dos compañeros de trabajo con visiones opuestas sobre la vida descubren una inesperada conexión en la oficina.