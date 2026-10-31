Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online
Desde el esperado estreno de 'La emperatriz divorciada' hasta 'De nueve a seis', estos son los nuevos k-dramas que no te puedes perder en noviembre de 2026.
Noviembre de 2026 llegará cargado de novedades para los seguidores de los k-dramas. Entre los lanzamientos más comentados figura ‘La emperatriz divorciada’, adaptación de una popular novela web que encabezará una programación marcada por romances, producciones históricas, historias sobrenaturales y nuevas temporadas de series ya consolidadas.
Desde intrigas imperiales hasta thrillers policiales y comedias ambientadas en oficinas, estas series buscarán hacerse un espacio en las plataformas de streaming en una temporada que suele concentrar algunos de los estrenos más esperados cada año.
‘La emperatriz divorciada’
Tras ser desplazada por el emperador, una influyente soberana decide rehacer su destino con una decisión que sacude el equilibrio entre reinos rivales.
- ¿Cuándo salen los capítulos de 'Minami, una abogada extraordinaria?: calendario de estrenos para ver el dorama en Netflix
- 'Donde termina la máscara': reparto, calendario de capítulos y lo que debes saber de la serie china que conquista Netflix
- Fecha de estreno: miércoles 4 de noviembre
- Canal: Disney+
- Reparto: Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon y Lee Se Young.
‘Francesca, la vecina de al lado’
Una joven vampira intenta adaptarse al mundo humano, pero todo cambia cuando desarrolla sentimientos por un chico común.
- Fecha de estreno: viernes 6 de noviembre
- Canal: Wavve
- Reparto: Han Su Ah, Kim Hyun Jin y Shim Hye Jin.
‘Romance único’
Una mujer consigue empleo junto a una estrella de la actuación y acaba involucrándose en una relación que transformará la vida de ambos.
- Fecha de estreno: lunes 9 de noviembre
- Canal: TVING
- Reparto: Joy y Kim Hyun Jin.
‘Lo que quiere el jefe’
Un empresario inicia la búsqueda de la misteriosa voz que lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida.
- Fecha de estreno: miércoles 11 de noviembre
- Canal: MBN
- Reparto: Sung Hoon y Oh Se Young
‘Espada y silencio’
Las luchas de poder y las alianzas militares marcan esta ficción ambientada durante la unificación de los antiguos reinos coreanos.
- Fecha de estreno: sábado 14 de noviembre
- Canal: KBS2
- Reparto: Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo y Park Sung Woong.
‘Choque 2’
El equipo especializado en delitos de tránsito regresa para afrontar nuevos casos que pondrán a prueba sus métodos de investigación.
- Fecha de estreno: lunes 16 de noviembre
- Canal: ENA / Disney+ / Viki
- Reparto: Lee Min Ki, Kwak Sun Young y Heo Sung Tae.
‘El camino azul’
Dos detectives, uno surcoreano y otro japonés, unen fuerzas para resolver una serie de asesinatos conectados entre ambos países.
- Fecha de estreno: viernes 20 de noviembre
- Canal: Netflix
- Reparto: Son Suk Ku, Eita Nagayama y Kim Shin Rok.
‘De nueve a seis’
Dos compañeros de trabajo con visiones opuestas sobre la vida descubren una inesperada conexión en la oficina.
- Fecha de estreno: miércoles 25 de noviembre
- Canal: SBS / Amazon Prime Video
- Reparto: Park Min Young, Yook Sung Jae y Go Soo.