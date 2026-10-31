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Cultura Asiática

Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online

Desde el esperado estreno de 'La emperatriz divorciada' hasta 'De nueve a seis', estos son los nuevos k-dramas que no te puedes perder en noviembre de 2026.

Plataformas como Netflix y Disney+ alistan la llegada de nuevos k-dramas en noviembre.
Plataformas como Netflix y Disney+ alistan la llegada de nuevos k-dramas en noviembre.Foto: composición LR/Disney+/SBS
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Noviembre de 2026 llegará cargado de novedades para los seguidores de los k-dramas. Entre los lanzamientos más comentados figura ‘La emperatriz divorciada’, adaptación de una popular novela web que encabezará una programación marcada por romances, producciones históricas, historias sobrenaturales y nuevas temporadas de series ya consolidadas.

Desde intrigas imperiales hasta thrillers policiales y comedias ambientadas en oficinas, estas series buscarán hacerse un espacio en las plataformas de streaming en una temporada que suele concentrar algunos de los estrenos más esperados cada año.

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‘La emperatriz divorciada’

Tras ser desplazada por el emperador, una influyente soberana decide rehacer su destino con una decisión que sacude el equilibrio entre reinos rivales.

  • Fecha de estreno: miércoles 4 de noviembre
  • Canal: Disney+
  • Reparto: Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon y Lee Se Young.

‘Francesca, la vecina de al lado’

Una joven vampira intenta adaptarse al mundo humano, pero todo cambia cuando desarrolla sentimientos por un chico común.

  • Fecha de estreno: viernes 6 de noviembre
  • Canal: Wavve
  • Reparto: Han Su Ah, Kim Hyun Jin y Shim Hye Jin.

‘Romance único’

Una mujer consigue empleo junto a una estrella de la actuación y acaba involucrándose en una relación que transformará la vida de ambos.

  • Fecha de estreno: lunes 9 de noviembre
  • Canal: TVING
  • Reparto: Joy y Kim Hyun Jin.
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‘Lo que quiere el jefe’

Un empresario inicia la búsqueda de la misteriosa voz que lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

  • Fecha de estreno: miércoles 11 de noviembre
  • Canal: MBN
  • Reparto: Sung Hoon y Oh Se Young

‘Espada y silencio’

Las luchas de poder y las alianzas militares marcan esta ficción ambientada durante la unificación de los antiguos reinos coreanos.

  • Fecha de estreno: sábado 14 de noviembre
  • Canal: KBS2
  • Reparto: Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo y Park Sung Woong.

‘Choque 2’

El equipo especializado en delitos de tránsito regresa para afrontar nuevos casos que pondrán a prueba sus métodos de investigación.

  • Fecha de estreno: lunes 16 de noviembre
  • Canal: ENA / Disney+ / Viki
  • Reparto: Lee Min Ki, Kwak Sun Young y Heo Sung Tae.
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‘El camino azul’

Dos detectives, uno surcoreano y otro japonés, unen fuerzas para resolver una serie de asesinatos conectados entre ambos países.

  • Fecha de estreno: viernes 20 de noviembre
  • Canal: Netflix
  • Reparto: Son Suk Ku, Eita Nagayama y Kim Shin Rok.

‘De nueve a seis’

Dos compañeros de trabajo con visiones opuestas sobre la vida descubren una inesperada conexión en la oficina.

  • Fecha de estreno: miércoles 25 de noviembre
  • Canal: SBS / Amazon Prime Video
  • Reparto: Park Min Young, Yook Sung Jae y Go Soo.

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