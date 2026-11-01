¿Quién es quién en 'Un trabajo maldito'?: reparto completo de la nueva serie coreana que causa furor en Netflix El nuevo k-drama 'Un trabajo maldito' se posiciona entre lo más visto en Netflix tras su estreno mundial. La serie está protagonizada por Lee Jae Wook junto a otros conocidos actores.

El estreno de 'Un trabajo maldito' en Netflix se ha convertido en una de las apuestas que más interés despierta entre los seguidores del thriller y el terror surcoreano. La serie original de la plataforma de streaming sigue a un hombre endeudado que acepta empleos temporales con una remuneración extraordinaria, aunque cada trabajo esconde peligros que desafían toda lógica.

Además de su inquietante premisa, el k-drama reúne a varios actores reconocidos dentro de la industria. Desde figuras consolidadas hasta intérpretes que han ganado notoriedad internacional en los últimos años, el elenco es uno de los principales atractivos de esta ficción de 8 capítulos.

Reparto completo de ‘Un trabajo maldito’

Lee Jae Wook como Byeon Hyeok Jun

El protagonista de ‘Un trabajo maldito’ es Byeon Hyeok Jun, un hombre ahogado por las deudas que encuentra una aparente salida económica en una misteriosa agencia de empleo. El personaje está interpretado por Lee Jae Wook, actor de 28 años que se consolidó como una de las estrellas jóvenes más populares de Corea gracias a títulos como 'Alquimia de almas', 'Extraordinary You' y 'Do Do Sol Sol La La Sol'.

Go Min Si como Yeon Joo

Mientras la trama profundiza en los extraños sucesos que rodean a la agencia Araña, aparece Yeon Joo, una investigadora decidida a descubrir qué ocurre realmente detrás de los incidentes laborales. El personaje está a cargo de Go Min Si, de 31 años, conocida por trabajos como el hit de Netflix ‘Dulce hogar’, el melodrama 'Juventud de mayo’ o el thriller ‘Nadie en el bosque’.

Kim Min Ha como Byeon Ji Yoon

Entre las pocas personas que permanecen cerca de Hyeok Jun se encuentra su hermana menor, Byeon Ji Yoon. Aunque la relación entre ambos no está libre de conflictos, ella se preocupa por su bienestar y desempeña un papel importante a lo largo de la serie. Detrás del personaje está Kim Min Ha, actriz de 31 años que alcanzó reconocimiento internacional tras protagonizar la serie de Apple TV 'Pachinko' junto a Lee Min Ho.

Lee Hee Jun como el ‘Sr. S’

Una de las figuras más intrigantes del drama es el ‘Sr. S’, también identificado como Kang Joon, el hombre que dirige la misteriosa agencia responsable de reclutar trabajadores para estos peligrosos empleos. El personaje recae en Lee Hee Jun, de 46 años, un intérprete con una extensa trayectoria en el cine y la televisión coreana. Entre sus trabajos más conocidos figuran 'Mouse', 'Miss Baek' y 'A Killer Paradox'.

¿Quiénes completan el reparto de ‘Un trabajo maldito’?

El reparto de ‘Un trabajo maldito’ también incluye a reconocidos rostros de la televisión surcoreana: