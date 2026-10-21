‘Sacrificio: los elegidos’: fecha de estreno, sinopsis y elenco de la película con Chris Evans y Salma Hayek

El glamour, el misterio y el peligro se unen en 'Sacrificio: los elegidos', la nueva película dirigida por Romain Gavras que promete sumergir al público en una historia cargada de tensión, secretos y creencias extremas. Con un destacado elenco encabezado por Chris Evans, Salma Hayek, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, el filme transforma un exclusivo evento benéfico en el escenario de una amenaza inesperada.

Bajo la dirección de Romain Gavras, conocido por su estilo visual audaz y provocador, 'Sacrificio: los elegidos' propone una historia que combina suspenso, acción y elementos místicos, explorando los límites del fanatismo y hasta dónde pueden llegar quienes están convencidos de cumplir un destino superior.

¿Cuándo se estrena 'Sacrificio: los elegidos' en cines?

'Sacrificio: los elegidos' llega a los cines este 22 de octubre, con una historia en la que una antigua profecía, un misterioso artefacto y un grupo dispuesto a todo desencadenan una noche que nadie olvidará.

La película construye una atmósfera de incertidumbre en la que nadie parece estar completamente a salvo y cada decisión puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.

¿De qué trata la película 'Sacrificio: los elegidos'?

Lo que comienza como una velada rodeada de celebridades y personalidades influyentes pronto se convierte en una auténtica pesadilla cuando un grupo radical irrumpe en el lugar con un objetivo inquietante: apoderarse de un artefacto místico vinculado a una antigua profecía. A medida que la situación se sale de control, los asistentes quedan atrapados en medio de un conflicto en el que las creencias, el poder y los intereses ocultos pueden tener consecuencias devastadoras.

El filme reúne a reconocidas figuras de Hollywooden una historia que combina el atractivo de un elenco internacional con una trama marcada por el caos y la intriga. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel y Salma Hayek lideran esta propuesta cinematográfica que invita a descubrir qué sucede cuando una reunión de élite se convierte en el epicentro de una peligrosa confrontación.