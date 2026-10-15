‘La Momia 4’ anuncia fecha de estreno y título oficial con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas

La espera por una nueva entrega de 'La Momia' empieza a llegar a su fin. La película protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz ya cuenta con fecha de estreno y título oficial, lo que marca el regreso de una de las franquicias de aventuras más recordadas del cine. Ambos actores volverán a interpretar a Rick y Evelyn O’Connelll, los personajes que conquistaron al público en las primeras películas.

El anuncio ha despertado la expectativa de los seguidores de la saga, que esperaban novedades sobre esta nueva producción. Aunque todavía se mantienen en reserva varios detalles de la historia, el retorno de sus protagonistas originales es uno de los principales atractivos de la cinta.

'La Momia 4' confirma su fecha de estreno

Universal Pictures anunció que la cuarta película de la saga llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 15 de octubre de 2027. De esta manera, los fanáticos ya tienen una fecha de referencia para el regreso de Rick y Evelyn O’Connell, interpretados por Brendan Fraser y Rachel Weisz.

La nueva producción estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas conocidos por su trabajo en películas de terror como 'Scream'. Por el momento, no se han confirmado todos los detalles de la trama ni la fecha exacta de lanzamiento en otros mercados.

¿Cuál es el título oficial de 'La Momia 4'?

La nueva entrega llevará por nombre 'The Mummy: The Book of the Dead', que en español se traduce como 'La Momia: El libro de los muertos'. El título hace referencia al universo de misterios y elementos sobrenaturales que caracteriza a esta franquicia cinematográfica.

Con Brendan Fraser y Rachel Weisz nuevamente al frente de la historia, la película busca recuperar la esencia de las primeras entregas, que combinaron aventura, acción y elementos sobrenaturales. Sin embargo, todavía no se han revelado detalles específicos sobre los desafíos que enfrentarán los protagonistas en esta nueva historia.