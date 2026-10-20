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El libro que enseñó a leer a generaciones de peruanos llega al cine: mira el tráiler de 'Coquito, la película' que retrata legado de Everardo Zapata Santillana

'Coquito, la película' revela su primer tráiler y anuncia su llegada a los cines peruanos el 26 de noviembre. La producción de Eduardo Guillot rinde homenaje a Everardo Zapata Santillana y al legado educativo de su emblemático libro.

'Coquito, la película' llega a los cines el 26 de noviembre. Foto: Difusión
'Coquito, la película' llega a los cines el 26 de noviembre. Foto: Difusión
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'Coquito, la película', dirigida por Eduardo Guillot, presentó su tráiler oficial y adelantó detalles de la historia inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que creó uno de los libros de iniciación a la lectura más recordados del Perú. La producción llegará a las salas de cine el 26 de noviembre con una propuesta que conecta la educación, la memoria colectiva y la identidad cultural del país.

La cinta reconstruye los primeros años del educador y las experiencias que marcaron su vocación pedagógica, en una época en la que aprender a leer y escribir representaba una oportunidad de transformación social. A través de esta historia, el cine nacional busca acercar al público a la trayectoria de un personaje cuya obra acompañó a millones de estudiantes peruanos y trascendió las aulas para convertirse en parte de la memoria de varias generaciones.

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Revelan tráiler de 'Coquito, la película': cinta peruana llega a los cines el 26 de noviembre

El lanzamiento del tráiler oficial de 'Coquito, la película' permite conocer el enfoque de esta producción cinematográfica, centrada en los orígenes de Everardo Zapata Santillana y en las circunstancias que lo llevaron a desarrollar su conocido método de enseñanza. La película presenta el compromiso de un maestro que encontró en la educación una forma de abrir oportunidades y contribuir al desarrollo de su comunidad.

Para Eduardo Guillot, director del filme, llevar esta historia a la pantalla grande representa un homenaje a la perseverancia del educador y a la importancia de su aporte pedagógico. "En un contexto donde el analfabetismo era la norma, Everardo dedicó su vida a un oficio que exige una vocación inquebrantable. Su mayor acto de lucha fue crear un libro para aprender a leer y escribir, una herramienta de emancipación", señaló.

El cineasta también destacó la vigencia de la obra y la posibilidad de que su creador sea testigo de su permanencia. "Coquito sigue vigente y su autor, a sus 100 años, puede ser testigo de su permanencia. Esta película es mi homenaje a esa persistencia", expresó Guillot.

El estreno está programado para el 26 de noviembre, fecha en la que el público podrá conocer en las salas de cine la historia del hombre detrás del libro que acompañó el aprendizaje de generaciones de niños. La producción también pone en valor el papel de los educadores en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades.

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Reparto de 'Coquito, la película'

El elenco de 'Coquito, la película' está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata Santillana, y Elisa Costa, encargada de dar vida a Lucía. El reparto también incluye a Lucas Mamani en el papel de Coquito, el entrañable personaje vinculado con el universo del libro, y a la primera actriz Liliana Alegría, quien interpreta a Ofelia, la abuela del protagonista.

La producción reúne, además, a intérpretes arequipeños que contribuyen a recrear el entorno familiar y social en el que transcurre la historia. Entre ellos figuran Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

La participación de actores de Arequipa refuerza el vínculo de la película con los orígenes del maestro y con los espacios que marcaron sus primeros años.

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¿Dónde se grabó la película que retrata la vida de Everardo Zapata Santillana?

El rodaje de 'Coquito, la película' se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, localidades del sur peruano que aportan identidad y autenticidad a la propuesta visual. Ambos lugares forman parte del entorno geográfico relacionado con la historia del maestro y permiten recrear los paisajes y ambientes vinculados con sus orígenes.

La elección de estas locaciones no responde únicamente a una necesidad de ambientación. Los escenarios contribuyen a situar al espectador en el contexto social y familiar en el que se desarrollaron los primeros años del protagonista, además de reforzar la conexión del filme con el patrimonio cultural de la región.

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