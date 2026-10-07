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‘Escuela de monstruos’ llega a los cines peruanos: sinopsis, tráiler y fecha de estreno de la película animada que ha sido un éxito en festivales internacionales

'Escuela de Monstruos', una historia de humor y aventura, llegará a los cines del Perú en octubre como una alternativa familiar para comenzar a vivir la temporada de Halloween.

La película animada ‘Escuela de Monstruos’ se estrena el 15 de octubre en Perú, justo a tiempo para Halloween. La cinta presenta un hilarante universo monstruoso para toda la familia. Foto: difusión.
La película animada ‘Escuela de Monstruos’ se estrena el 15 de octubre en Perú, justo a tiempo para Halloween. La cinta presenta un hilarante universo monstruoso para toda la familia. Foto: difusión.
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Brujas, vampiros, murciélagos y todo tipo de criaturas peculiares llegarán a la pantalla grande con 'Escuela de Monstruos' (Monster Mia), una nueva película animada que se estrenará en los cines peruanos este 15 de octubre, en plena antesala de Halloween. La cinta, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026, está inspirada en la serie de libros infantiles Monstrous Maud, escrita por A. B. Saddlewick.

'Escuela de Monstruos' retoma algunas de las figuras más conocidas del universo de Halloween y las adapta con humor para una nueva generación. En los pasillos de Bosque Muerto conviven brujas, murciélagos y hasta un particular vampiro vegano aficionado al jugo de tomate.

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Sinopsis de 'Escuela de Monstruos'

La historia sigue a Mía, una niña de doce años de espíritu inquieto e imaginativo que está decidida a probar que los monstruos existen. Tras protagonizar varios incidentes que terminan con su expulsión del colegio, Mía es enviada a la enigmática Escuela Bosque Muerto. Allí descubre que aquello que siempre creyó es real: sus nuevos compañeros son auténticos monstruos.

El problema surge cuando debe ocultar su verdadera identidad. Para evitar que descubran que una humana se ha infiltrado en la escuela, Mía tendrá que convencer a todos de que ella también pertenece al mundo de las criaturas.

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Personajes en 'Escuela de Monstruos'

Entre los personajes también aparece el intimidante director Van Vlad, inspirado en la tradición clásica de los vampiros del cine, así como Oscar, el simpático y torpe amigo de Mía, cuya cabeza puede separarse de su cuerpo. Este detalle funciona como un guiño al imaginario de criaturas ensambladas que popularizó Frankenstein.

La producción se suma así a otras películas animadas que han transformado a los monstruos tradicionales en personajes entrañables para el público infantil y familiar, convirtiendo elementos asociados al terror en fuentes de comedia, aventura y entretenimiento.

Más allá de las situaciones disparatadas y las criaturas fantásticas, la historia también desarrolla temas relacionados con la amistad, la identidad, la aceptación y el sentido de pertenencia. En este universo, ser diferente deja de ser una desventaja y puede convertirse en aquello que permite encontrar un lugar propio.

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