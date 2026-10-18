‘El pintor de los milagros’: cuando sale y reparto de la película peruana basada en el Señor de los Milagros

'El pintor de los milagros' se estrenará en el mes de octubre en los cines peruanos. Foto. Instagram.

'El pintor de los milagros' se estrenará en el mes de octubre en los cines peruanos. Foto. Instagram.

El cine nacional estrenará una producción inspirada en el origen de una de las imágenes religiosas más veneradas del Perú. 'El pintor de los milagros' llegará a las salas el jueves 29 de octubre y narrará cómo surgió la imagen del Señor de los Milagros, una representación que con el paso del tiempo se convirtió en símbolo de fe para millones de peruanos.

La película, distribuida por Cinecolor Films y coproducida por Bamboo Pictures y Kosmos Productions, trasladará al público al Perú del siglo XVII. La trama gira en torno a un joven esclavizado, conocido como el Pintor, cuya obra dejaría una huella que perduraría durante siglos y daría origen a una de las mayores expresiones de devoción religiosa del país.

Sinopsis de 'El pintor de los milagros'

La historia presenta a Francisco, un periodista con años de experiencia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su hija quedara en coma a causa de un accidente. En esas circunstancias, recibe el encargo de investigar el origen del antiguo mural del Cristo Moreno, una imagen que despierta la devoción de millones de fieles.

Las averiguaciones lo llevan hasta Santiago, quien le cuenta la historia del hombre que pintó la imagen: un joven esclavizado durante el siglo XVII, conocido como el Pintor. En una sociedad donde sufría discriminación y maltratos, encontró en la pintura una forma de expresar su dolor. Su obra terminaría convirtiéndose en un símbolo religioso que trascendió la época en que fue creada.

A medida que conoce los hechos del pasado, Francisco también empieza a replantearse sus propias creencias. La búsqueda del origen del mural se convierte en una experiencia que lo lleva a mirar de otra manera la fe y a recuperar la esperanza mientras enfrenta la difícil situación de su hija.

Reparto de 'El pintor de los milagros'

'El pintor de los milagros' presenta un elenco conformado por