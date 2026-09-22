Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori insiste con gobernar sola | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Cine y series

Investigan la muerte del hijo de Cindy Crawford

Tragedia. La prensa estadounidense informó que Presley Gerber, figura del modelaje e hijo de la supermodelo, falleció a los 27 años en una clínica de rehabilitación.

La familia en una alfombtra roja en 2024.
La familia en una alfombtra roja en 2024.AFP.
google iconLa República en Google

El primer hijo de una de las grandes estrellas del modelaje, Cindy Crawford, falleció a los 27 años. Presley Gerber, heredero de la supermodelo y del empresario Rande Gerber también fue figura de las pasarelas desde los 15 años. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, dijo un portavoz a la prensa estadounidense.

Según los informes de medios como The New York Times y The Hollywood Reporter, Presley Gerber perdió la vida cuando estaba internado en una clínica de rehabilitación. Más adelante, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó esa versión. “La investigación sigue en marcha y hay poca información disponible. La muerte se declaró a las 9.45 de la mañana del 20 de septiembre de 2026, tras la respuesta de los paramédicos. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia legal encargada de dicha investigación”, difundió People.

PUEDES VER: Joel Calero: "Parece ser que hay una ofensiva coordinada contra la cultura y la memoria"

Cuando era un adolescente, Gerber firmó con la famosa agencia IMG Models y su rostro fue conocido mundialmente cuando apareció en un anuncio de la marca Pepsi en 2018 junto a su madre. Pronto fue parte de las semanas de la moda más importantes alrededor del mundo.

Al igual que su hermana menor, Kaia, quien inició una carrera como actriz, era habitual verlo junto a sus padres en las alfombras rojas. En 2024, asistieron al estreno mundial de Palm Royale en el Teatro Samuel Goldwyn.

El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026.

El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026.

“Habló públicamente sobre sus dificultades para adaptarse a la vida de un modelo profesional, con viajes constantes, jornadas largas y escasas protecciones laborales básicas: realidades de la industria que pueden quedar ocultas tras las ostentosas muestras de glamour”, señala The New York Times.

“Recuerdo que durante la primera semana después de firmar el contrato, estaba en Nueva York y la gente me tomaba fotos sin camisa. Mi vida entera cambió en un mes”, declaró el modelo en una entrevista para un podcast en 2023. “Fue una experiencia muy profunda, porque tuve que madurar rápidamente”.

Presley Gerber pasó parte de su vida dedicado al deporte. Sin embargo, tras caer en adicciones, hizo pública su etapa de recuperación. Sobre su tratamiento, señaló que estaba usando una sustancia llamada ibogaína para controlar la depresión, la ansiedad y también las adicciones.

“Enfrenté aquello de lo que había estado huyendo, y en algún punto de todo eso, empecé a encontrar el camino de vuelta a mí mismo. Rezando para que sea la última vez que tenga que volver”, escribió en sus redes sociales. Crawford respondió: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. ¡Tan orgullosa!”.

Cindy Crawford y Rande Gerber construyeron un imperio. El padre de Presley y de Kaia creó una marca de tequila con George Clooney que fue adquirida por más de 700 millones de dólares en 2017. Ambos hermanos eran siempre fotografiados en las alfombras rojas. Kaia Gerber, también modelo, interpreta actualmente a Susan Reynolds en la serie The Shards de Ryan Murphy y su hermano estaba orgulloso.

Josie Canseco, modelo de Victoria’s Secret e hija del exjugador estrella de la MLB, José Canseco, se despidió de Presley Gerber: “No parece real… te merecías algo mejor que esto, lamento mucho que todo haya llegado a este punto… te echaremos de menos para siempre”.

A pesar de la tragedia, la prensa estadounidense coincide en que la familia siempre se mantuvo unida y se creía que Presley, a sus 27 años, había superado las adicciones. Al cierre de esta edición, en Estados Unidos informan que falleció de un paro cardíaco y que hay una investigación abierta

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Investigan la muerte del hijo de Cindy Crawford

Poder Judicial dispone que hija de Luis ‘Mamanka’ Sifuentes quede bajo cuidado provisional de su madre

'Diario de silencios': la propuesta que conquistó Argentina llega a Perú para dar cuerpo y voz a los pensamientos ocultos de medianoche

Cine y series

Toy Story 5 película completa en español latino: ¿dónde ver online la cinta animada de Pixar?

‘La bola negra’: el drama queer español que conquistó Cannes llega a Netflix

Robbie Williams en Perú: su película biográfica, nuevo disco y posible setlist en Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Excancilleres cuestionan abstención del Perú sobre Palestina y piden explicaciones al Gobierno

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU