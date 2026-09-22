Investigan la muerte del hijo de Cindy Crawford

El primer hijo de una de las grandes estrellas del modelaje, Cindy Crawford, falleció a los 27 años. Presley Gerber, heredero de la supermodelo y del empresario Rande Gerber también fue figura de las pasarelas desde los 15 años. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, dijo un portavoz a la prensa estadounidense.

Según los informes de medios como The New York Times y The Hollywood Reporter, Presley Gerber perdió la vida cuando estaba internado en una clínica de rehabilitación. Más adelante, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó esa versión. “La investigación sigue en marcha y hay poca información disponible. La muerte se declaró a las 9.45 de la mañana del 20 de septiembre de 2026, tras la respuesta de los paramédicos. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia legal encargada de dicha investigación”, difundió People.

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Cuando era un adolescente, Gerber firmó con la famosa agencia IMG Models y su rostro fue conocido mundialmente cuando apareció en un anuncio de la marca Pepsi en 2018 junto a su madre. Pronto fue parte de las semanas de la moda más importantes alrededor del mundo.

Al igual que su hermana menor, Kaia, quien inició una carrera como actriz, era habitual verlo junto a sus padres en las alfombras rojas. En 2024, asistieron al estreno mundial de Palm Royale en el Teatro Samuel Goldwyn.

El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026.

“Habló públicamente sobre sus dificultades para adaptarse a la vida de un modelo profesional, con viajes constantes, jornadas largas y escasas protecciones laborales básicas: realidades de la industria que pueden quedar ocultas tras las ostentosas muestras de glamour”, señala The New York Times.

“Recuerdo que durante la primera semana después de firmar el contrato, estaba en Nueva York y la gente me tomaba fotos sin camisa. Mi vida entera cambió en un mes”, declaró el modelo en una entrevista para un podcast en 2023. “Fue una experiencia muy profunda, porque tuve que madurar rápidamente”.

Presley Gerber pasó parte de su vida dedicado al deporte. Sin embargo, tras caer en adicciones, hizo pública su etapa de recuperación. Sobre su tratamiento, señaló que estaba usando una sustancia llamada ibogaína para controlar la depresión, la ansiedad y también las adicciones.

“Enfrenté aquello de lo que había estado huyendo, y en algún punto de todo eso, empecé a encontrar el camino de vuelta a mí mismo. Rezando para que sea la última vez que tenga que volver”, escribió en sus redes sociales. Crawford respondió: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. ¡Tan orgullosa!”.

Cindy Crawford y Rande Gerber construyeron un imperio. El padre de Presley y de Kaia creó una marca de tequila con George Clooney que fue adquirida por más de 700 millones de dólares en 2017. Ambos hermanos eran siempre fotografiados en las alfombras rojas. Kaia Gerber, también modelo, interpreta actualmente a Susan Reynolds en la serie The Shards de Ryan Murphy y su hermano estaba orgulloso.

Josie Canseco, modelo de Victoria’s Secret e hija del exjugador estrella de la MLB, José Canseco, se despidió de Presley Gerber: “No parece real… te merecías algo mejor que esto, lamento mucho que todo haya llegado a este punto… te echaremos de menos para siempre”.

A pesar de la tragedia, la prensa estadounidense coincide en que la familia siempre se mantuvo unida y se creía que Presley, a sus 27 años, había superado las adicciones. Al cierre de esta edición, en Estados Unidos informan que falleció de un paro cardíaco y que hay una investigación abierta